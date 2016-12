செய்திகள் >>> தமிழகம் திமுக- அதிமுக முத்திரை முற்றிலும் இல்லாத முதல் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் First Published : Friday , 23rd December 2016 07:49:59 AM

வருமானவரித் துறையினர் சோதனை நடத்தியதை அடுத்து, தமிழக தலைமைச் செயலாளராக இருந்த ராம்மோகன் ராவ் அந்தப் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு கிரிஜா வைத்தியநாதன் புதிய தலைமைச் செயலாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.



திமுக- அதிமுக முத்திரை முற்றிலும் இல்லாத முதல் தலைமைச் செயலாளர்.. கிரிஜா வைத்தியநாதன் ஆவார் . இவர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத் சேர்ந்தவர் 1981 ஆம் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக தமிழக பிரிவில் இணைந்தவர்.





மதுரை மாவட்டத்தின் ஆட்சித் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார். சுகாதாரத் துறை, கல்வித் துறைகளில் உயர் அதிகாரியாக இருந்து பணியாற்றியுள்ளார். சுகாதாரத் துறையில் மட்டும் 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றி குறிப்பிடத்தகுந்த பணிகளை செய்துள்ளார்.



நலவாழ்வு பொருளாதாரம் தொடர்பான ஆய்வு படிப்பை மேற்கொண்டு முனைவர் பட்டத்தைப் பெற்ற கிரிஜா வைத்தியநாதன், சமூக நல்வாழ்வு துறையிலும் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார்,





இவருடைய பெயர் கடந்த முறையே தலைமைச் செயலாளர் பொறுப்பிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. அப்போது, கிடைக்காத பொறுப்பு தற்போது கிடைத்துள்ளது.





தற்போது தலைமைச் செயலாளர் பொறுப்போடு நிர்வாக சீர்த்திருத்தத் துறையையும் கிரிஜா வைத்தியநாதன் கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.