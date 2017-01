செய்திகள் >>> இந்தியா தலைவர் பதவியில் இருந்து முலாயம் சிங் அதிரடி நீக்கம் -புதிய தலைவராக அகிலேஷ் யாதவ் தேர்வு First Published : Monday , 2nd January 2017 09:09:46 AM

First Published : Monday , 2nd January 2017 09:09:46 AM





சமாஜ்வாடி கட்சியின் தேசிய தலைவர் பதவியில் இருந்து முலாயம் சிங் நீக்கப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக முதல்–மந்திரி அகிலேஷ் யாதவ் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். இதனால் சமாஜ்வாடி 2 ஆக உடைவது உறுதியாகி விட்டது.



விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் முலாயம் சிங்கை தேசிய தலைவராக கொண்ட சமாஜ்வாடி ஆளும் கட்சியாக உள்ளது. முலாயம் சிங் யாதவின் மகன் அகிலேஷ் யாதவ் முதல்–மந்திரியாக உள்ளார். மாநில தலைவர் பதவியை அவருடைய சித்தப்பா சிவபால் சிங் வகித்து வருகிறார்.



சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் கடந்த சில மாதங்களாகவே அகிலேஷ் யாதவுக்கும், சிவபால் சிங்கிற்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவி வருகிறது. சிவபால் சிங்கின் இன்னொரு சகோதரர் ராம்கோபால் யாதவ், அகிலேஷ் யாதவுக்கு பக்கபலமாக செயல்பட்டு வருகிறார்.



இதனால் இரு தரப்பினரும் தங்களுக்கு உள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மாறி மாறி நடவடிக்கை எடுத்து வந்தனர். இந்தநிலையில் சமாஜ்வாடியின் தேசிய செயற்குழு லக்னோவில் உள்ள ஜானேஷ்வர் மிஸ்ரா பூங்காவில் புத்தாண்டு தினம் அன்று (நேற்று) அகிலேஷ் யாதவ் தலைமையில் கூடும் என்று ராம்கோபால் யாதவ் அறிவித்து இருந்தார்.



மகன் மற்றும் தம்பியின் நடவடிக்கைகளால் அதிர்ச்சியடைந்த முலாயம் சிங், 2 நாட்களுக்கு முன்பு அகிலேஷ் யாதவையும், ராம்கோபால் யாதவையும் 6 வருடங்களுக்கு கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக அறிவித்தார். தந்தை–மகன் மோதலை நேற்றுமுன்தினம் மூத்த மந்திரி ஆசம்கான் தலையிட்டு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார். இதனால் இந்த உத்தரவு திரும்பப் பெறப்பட்டது.



எனினும் இந்த சமரசம் சில மணி நேரம் கூட நீடிக்கவில்லை. பெரும்பான்மையான தலைவர்கள், மந்திரிகள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் மற்றும் தொண்டர்களின் ஆதரவு தனக்கு இருப்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் சமாஜ்வாடியின் தேசிய செயற்குழுவை அகிலேஷ் யாதவும், ராம்கோபால் யாதவும் இணைந்து லக்னோ நகரில் நேற்று கூட்டினர்.



இதில் கட்சியின் துணைத் தலைவர் கிரோன்மாய் நந்தா, மூத்த தலைவர்கள் ரியோட்டி ரமன்சிங், அகமத் ஹசன், நரேஷ் அகர்வால், பெரும்பாலான மந்திரிகள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் கலந்து கொண்டனர். தொண்டர்களும் ஆயிரக்கணக்கில் திரண்டனர்.



இந்த கூட்டத்தில், சமாஜ்வாடி கட்சியின் தேசிய தலைவர் பதவியில் இருந்து முலாயம் சிங் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக அவரது மகன் அகிலேஷ் யாதவ் தேசிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.



இது தொடர்பாக, செயற்குழு கூட்டத்தில் ராம்கோபால் யாதவ் 3 முக்கிய தீர்மானங்களை கொண்டு வந்தார். கட்சியின் தேசிய தலைவராக அகிலேஷ் யாதவை நியமிப்பது, முலாயம் சிங்கை கட்சியின் புரவலராக நியமிப்பது, மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து சிவபால் சிங்கையும் இன்னொரு தலைவர் அமர்சிங்கையும் நீக்கம் செய்வது ஆகியவை அந்த தீர்மானங்கள் ஆகும்.



இந்த 3 தீர்மானங்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வாசிக்கப்பட்டு ஒரு மனதாக பலத்த கரவொலிக்கு இடையே நிறைவேற்றப்பட்டன.



தீர்மானங்களை நிறைவேற்றும் முன்பாக, ராம்கோபால் யாதவ் செயற்குழுவில் பேசும்போது கூறியதாவது:–



முலாயம் சிங் கட்சியின் புரவலராக நியமிக்கப்படுகிறார். அவரிடம் கட்சியை வழிகாட்டுவது தொடர்பான ஆலோசனைகள் பெறப்பட்டு அதன்படி கட்சி செயல்படும். முலாயம் சிங்கிற்கு பதிலாக அகிலேஷ் யாதவ் தேசிய தலைவராக செயல்படுவார்.



கட்சியில் உறுப்பினராக இல்லாதவர்களுக்கு கூட சிவபால் சிங் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கி இருக்கிறார். இது சட்டவிரோதமான முடிவு ஆகும். அவர் மாநிலத்தில் மீண்டும் சமாஜ்வாடி ஆட்சி அமைவதை விரும்பவில்லை. ஆனாலும் அகிலேஷ் யாதவ் தான் அடுத்த முதல்–மந்திரியாக வருவார்.



இளைஞர் அணியில் இடைநீக்கம் செய்த தலைவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்ள தடையில்லை என்று தேசிய தலைவர் முலாயம் சிங் அறிவித்த பிறகும் அதை மாநில தலைவர் நிறைவேற்றவில்லை.



கட்சியில் இரண்டு பேர் முலாயம் சிங்கின் பெயரைப் பயன்படுத்தி கட்சியை ஒழித்துக் கட்ட சதி செய்கின்றனர். அவர்களின் பெயரை பின்பு தெரிவிப்பேன்.



கட்சியின் தேசிய தலைமை எடுத்த முடிவு குறித்து தேர்தல் கமி‌ஷனை அணுகி எங்களது கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து தெரிவிப்போம். அதன்படி உரிய உத்தரவுகளை தேர்தல் கமி‌ஷன் பிறப்பிக்கும்படியும் கேட்டுக் கொள்வோம்.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.



அகிலேஷ் யாதவ் பேசுகையில், ‘‘எனக்கும் எனது தந்தைக்கும் இடையேயான உறவை யாரும் பிரித்துவிட முடியாது. நேதாஜிக்கு(முலாயம் சிங்) எதிராகவோ அல்லது கட்சிக்கு எதிராகவோ யாராவது சதி செய்தால் மகன் என்கிற முறையில் அதை முறியடிக்கும் பொறுப்பு எனக்கு உண்டு. மாநிலத்தில் மீண்டும் சமாஜ்வாடி ஆட்சியை கைப்பற்றும். இதனால் நேதாஜி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார். மகன் என்கிற முறையில் தந்தையின் கனவை நனவாக்குவேன்’’ என்று குறிப்பிட்டார்.



இந்தநிலையில் ராம்கோபால் யாதவ் கூட்டிய கட்சியின் தேசிய செயற்குழு சட்டவிரோதமானது என்று முலாயம் சிங் அறிவித்தார். மேலும் சில அதிரடி உத்தரவுகளையும் அவர் பிறப்பித்தார்.



இதுபற்றி நிருபர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:–



என்னை அவமானப்படுத்துவதன் மூலம் மாநிலத்தில் பா.ஜனதா பயன் அடைய வேண்டும் என்று சிலர் விரும்புகின்றனர். அவர்கள்தான் இன்று(நேற்று) கட்சியின் தேசிய செயற்குழுவை கூட்டி உள்ளனர்.



ராம்கோபால் யாதவ் கூட்டிய தேசிய செயற்குழு கூட்டமும் அதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளும் சட்டவிரோதமானவை. கட்சியின் தேசிய செயற்குழு முறைப்படி வருகிற 5–ந்தேதி கூட்டப்படுகிறது. இந்த கூட்டம் லக்னோவில் உள்ள ஜானேஷ்வர் மிஸ்ரா பூங்காவில் நடைபெறும்.



ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்தான் அதிகாரப்பூர்வமானது. மீதமுள்ள தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



இதைத் தொடர்ந்து ராம் கோபால் யாதவை 6 ஆண்டுகளுக்கு கட்சியில் இருந்து நீக்கியும் அவர் உத்தரவு பிறப்பித்தார். டெல்லி மேல்–சபை எம்.பி.யாக உள்ள ராம்கோபால் யாதவ் அண்மைக் காலத்தில் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்படுவது இது 3–வது முறையாகும்.



செயற்குழுவை கூட்ட ராம்கோபால் யாதவுக்கு உதவியாக இருந்த சமாஜ்வாடியின் தேசிய துணை தலைவர் கிரோன்மாய் நந்தா, நரேஷ் அகர்வால் ஆகிய 2 எம்.பி.க்களையும் முலாயம் சிங் அதிரடியாக நீக்கினார். இதுபற்றி முலாயம் சிங் கூறுகையில், கட்சி விரோத நடவடிக்கையில் யார் ஈடுபட்டாலும் அவர்களை சும்மா விடமாட்டோம் என்றார்.



அதே நேரம், மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சிவபால் சிங்கிற்கு பதிலாக, நரேஷ் உத்தம் எம்.எல்.சி.யை அகிலேஷ் யாதவ், சமாஜ்வாடி தலைவராக நியமித்தார்.



நரேஷ் உத்தம் நியமிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து லக்னோவில் உள்ள சமாஜ்வாடி கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகம் முன்பாக நேற்று மாலை அகிலேஷ் யாதவ் ஆதரவு தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் திரண்டனர். அவர்கள் கோ‌ஷமிட்டவாறு அந்த அலுவலகத்தை கைப்பற்றவும் முயற்சித்தனர். இதற்கு சிவபால் சிங் ஆதரவாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.



இதனால் அங்கு பதற்றமும், கைகலப்பும் ஏற்படும் நிலை உருவானது. ஆனால் போலீசார் தலையிட்டு மோதல் ஏற்படாமல் தடுத்தனர்.



முலாயம் சிங்குக்கும், அகிலேஷ் யாதவுக்கும் இடையே நடக்கும் மோதல் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்து இருப்பதால் சமாஜ்வாடி கட்சி 2 ஆக உடையும் என்று கருதப்படுகிறது.