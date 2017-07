தமிழகம் முழுவதும் தியேட்டர்கள் மூடப்படுகின்றன சினிமா காட்சிகள் இன்று முதல் ரத்து,Tamil Nadu theatre owners to go on indefinite strike against GST fromtamil news india news tamil seithigal india seithigal tamil cinema news Tamil,Nadu,theatre,owners,to,go,on,indefinite,strike,against,GST,fromtamil,news,india,news, tamil,seithigal,india,seithigal,,tamil,cinema,news