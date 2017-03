செய்திகள் >>> தமிழகம் தனியாக நடந்து செல்லும் பெண்களை குறிவைத்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட சிறுவன் உள்பட 3 பேர் கைது First Published : Monday , 20th March 2017 11:16:23 AM

சாலையில் தனியாக நடந்து செல்லும் இளம் பெண்களை குறிவைத்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு வந்த சிறுவன் உள்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.





சென்னை அசோக் நகர் பகுதியில் இரவில் தனியாக சாலையில் நடந்து செல்லும் இளம் பெண்களை குறிவைத்து சிலர் வழிப்பறியில் ஈடுபடுவதாக அசோக் நகர் காவல் நிலையத்திறகு தொடர் புகார் வந்தது.





அதன்படி உதவி கமிஷனர் அரிக்குமார் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. தனிப்படை போலீசார் புகார் வந்த பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களின் பதிவுகளை பெற்று ஆய்வு செய்தனர்.





அப்போது மூன்று வாலிபர்கள் ஸ்கூட்டரில் வந்த பெண்களிடம் செல்போன் மற்றும் கை பைய் பறித்து செல்வது பதிவாகி இருந்தது.





முகம் தெளிவாக இல்லாததால் வழிப்பறிக்கு பயன்படுத்திய ஸ்கூட்டரின் பதிவு எண்ணை வைத்து விசாரணை செய்த போது, நெசப்பாக்கம் பிள்ளையார் கோயில் தெருவை சேர்ந்த சதீஷ் (26) என்பவருக்கு சொந்தமான என தெரியவந்தது.





இதையடுத்து, அவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில், சதீஷ் தனது நண்பர்களான ஜாபர்கான் பேட்டையை ேசர்ந்த அண்ணை சத்தியா நகரை சேர்ந்த முனியப்பன் (18), அதே பகுதியை சேர்ந்த தீவாகர் (17) ஆகியோருடன் சேர்ந்து இரவு 8 மணிக்கு மேல் தனியாக சாலையில் நடந்த செல்லும் இளம் பெண்களை குறிவைத்து செல்போன் மற்றும் கைபையை கொள்ளையடித்து சென்றது தெரியவந்தது.



இதையடுத்து, மூன்று பேரையும் கைது செய்து போலீசார், அவர்களிடம் இருந்து 25 ஆயிரம் பணம், 3 விலை உயர்ந்த செல்போன்கள் மற்றும் வழிப்பறிக்கு பயன்படுத்திய ஸ்கூட்டரையும் பறிமுதல் செய்தனர்.