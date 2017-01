டைமண்ட் கார பிஸ்கெட்| diamond biscuit First Published : Thursday , 5th January 2017 10:37:00 AM

தேவையான பொருள்கள்



மைதா - 1 கப்

மிளகாய்தூள் - 1 ஸ்பூன்

உப்பு - தேவைக்கு

பெருங்காயத்தூள் - கால் ஸ்பூன்

எண்ணெய் - பொரிக்க தேவையான அளவு



செய்முறை



மைதாவுடன் மிளகாய் தூள், உப்பு,சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து சின்ன சப்பாத்திகளாக இட்டு டைமண்ட் வடிவத்தில் கட் செய்யவும்.



பின்பு நன்கு காய வைத்து சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொரித்தெடுத்து பரிமாறவும்.