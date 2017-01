செய்திகள் >>> இந்தியா டெல்லி அருகே வீடு இடிந்து விழுந்ததில் 3 குழந்தைகள் உள்பட 5 பேர் பலி First Published : Tuesday , 10th January 2017 10:47:43 AM

Last Updated : Tuesday , 10th January 2017 10:47:43 AM First Published : Tuesday , 10th January 2017 10:47:43 AMLast Updated : Tuesday , 10th January 2017 10:47:43 AM





உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலத்தின் காசியாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள லோனி பகுதியில் அருகாமையில் உள்ள கமால் விகார் பகுதியில் சிதிலமடைந்த நிலையில் இருந்த ஒரு காரைவீட்டின் கூரைப்பகுதி நேற்று பின்னிரவு திடீரென்று இடிந்து விழுந்தது.



அப்போது அந்த வீட்டில் தூங்கி கொண்டிருந்த அனைவரும் இடிபாடுகளுக்கு இடையில் சிக்கி கொண்டனர். தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த மீட்புப் படையினர் மூன்று குழந்தைகள் மற்றும் இரு பெண்களின் பிரேதங்களை கண்டெடுத்தனர்.



மேலும், படுகாயமடைந்த ஐந்து பேர் அருகாமையில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார், பிரேதங்களை கைப்பற்றி, பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.