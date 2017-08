செய்திகள் >>> இந்தியா டெல்லி அருகே மாவட்ட கலெக்டர் ரெயில்வே தண்டவாளத்தில் சடலமாக மீட்பு First Published : Friday , 11th August 2017 10:33:27 AM

உத்தரபிரதேசத்தில் மாவட்ட கலெக்டர் முகேஷ் பாண்டே தற்கொலை கொண்டார். ரெயில்வே தண்டவாளத்தில் அவரது சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.





பீகார் மாநிலத்தின் பக்ஸார் மாவட்ட கலெக்டர் முகேஷ் பாண்டே. இவர் உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள காஜியாபாத் பகுதியில் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.



முகேஷ் பாண்டே இரு தினங்களுக்கு முன்பு பாட்னாவிற்கு செல்ல உள்ளதாக அதிகாரிகளிடம் சொல்லி விட்டு சென்றார். ஆனால் அவர் காஜியாபாத் சென்றது அதிகாரிகளுக்கு தெரியவில்லை.





இதனிடையே, தான் தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக வாட்ஸ் அப்பில் உறவினர்களுக்கு செய்தி அனுப்பியதாக தெரிகிறது.





அதில், “மேற்கு டெல்லியின் ஜனபுரி பகுதியில் உள்ள கட்டத்தின் 10-வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்யப் போகிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்து கொள்கிறேன்.





என்னுடைய உயிர் இனியும் நீடிக்கும் என்று நம்பவில்லை. என்னை மன்னிக்கவும். எல்லோரையும் நேசிக்கிறேன். என்னை மன்னித்து விடுங்கள்” என்று குறிப்பிட்டு இருந்தார்.



உறவினர்கள் உடனடியாக டெல்லி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். டெல்லி போலீசாரும் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர். ஆனால் அதற்கு முகேஷ் அங்கிருந்து சென்று விட்டார்.





பின்னர் காஜியாபாத் பகுதியில் ரெயிலில் மோதி தற்கொலை செய்து கொண்டார். தண்டவாளத்தில் அவரது சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.



மாவட்ட கலெக்டர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் உத்தரபிரதேசம் மற்றும் டெல்லி மாநிலங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்கொலைக்கான காரணம் என்னவென்று இதுவரை தெரியவில்லை.



முன்னதாக 2012-ம் ஆண்டு ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற முகேஷ் பாண்டே கடந்த ஜூலை 31-ம் தேதி பக்ஸார் மாவட்ட கலேக்டராக பதவி உயர்வு பெற்றார். இது தான் மாவட்ட கலெக்டராக அவரது முதல் பதவி ஆகும்.