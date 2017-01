செய்திகள் >>> இந்தியா டெல்லியில் குடியரசு தினவிழா கோலாகலம்: தேசியக்கொடி ஏற்றினார் ஜனாதிபதி First Published : Thursday , 26th January 2017 11:04:31 AM

Last Updated : Thursday , 26th January 2017 11:04:31 AM First Published : Thursday , 26th January 2017 11:04:31 AMLast Updated : Thursday , 26th January 2017 11:04:31 AM





நாட்டின் 68-வது குடியரசு தினம் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ராஜபாதையில் அரசு சார்பில் குடியரசு தின விழா நடைபெற்றது. காலை 9 மணிக்கு விழா தொடங்குவதாக இருந்தது.





ஆனால், தொடர் மழை காரணமாக தாமதமாக அதாவது 10 மணிக்கு விழா தொடங்கியது. இவ்விழாவில் குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி கலந்துகொண்டு தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.





விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக அபுதாபி இளவரசர் ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான் கலந்துகொண்டார்.



குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியும், அபுதாபி இளவரசரும் குதிரைப் படை அணிவகுக்க ஒரே காரில் விழா மேடைக்கு வந்தனர். அவர்களை பிரதமர் மோடி மற்றும் முப்படைத் தளபதிகள் வரவேற்று அழைத்துச் சென்றனர்.



பின்னர் பீரங்கி குண்டுகள் முழங்க, ராணுவ மரியாதையுடன் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி தேசியக் கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் வீரதீர செயல் புரிந்தவர்களுக்கான சிறப்பு விருதுகளை வழங்கினார்.



வீரமரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அசோக சக்ரா விருது, அசாமைச் சேர்ந்த ஹவில்தார் ஹங்பான் தாதாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. விருதினை அவரது மனைவி சேசன் லோவாங் தாதாவிடம், குடியரசு தலைவர் வழங்கினார்.



இதைத் தொடர்ந்து முப்படைகளின் வலிமையை பறைசாற்றும் வகையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட அணி வகுப்பு மரியாதையை ஜனாதிபதி ஏற்றார்.



பின்னர் நாட்டின் பன்முக கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையிலான அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுப்பு, கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.



இந்த ஆண்டு விழாவின் சிறப்பம்சமாக, ஐக்கிய அரபு அமீரக ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பு படையின் அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது.





முப்படைடையச் சேர்ந்த 149 வீரர்கள் அடங்கிய இந்த குழு, இசைக்குழுவின் வாத்திய முழக்கங்களுடன் ராஜபாதையில் அணிவகுத்து இந்திய ஜனாதிபதிக்கு மரியாதை அளிக்கின்றனர்.



இந்த நிகழ்ச்சிகளை குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அபுதாபி இளவரசர் ஆகியோர் கண்டு களித்தனர்.



நிகழ்ச்சியில் மத்திய மந்திரிகள், மாநில அரசுகளின் பிரதிநிதிகள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், அரசு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டனர்.