செய்திகள் >>> தமிழகம் ஜெ. அண்ணன் மகன் தீபக் ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு. டிடிவி தினகரன் தலைமையை ஒருபோதும் ஏற்கமாட்டேன். First Published : Friday , 24th February 2017 10:56:56 AM

Last Updated : Friday , 24th February 2017 10:56:56 AM





அதிமுக தலைமை பொறுப்பை ஏற்க டிடிவி.தினகரனுக்கு தகுதி இல்லை என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக் கூறியதால் அதிமுகவில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.





ஜெயலலிதா மறைந்த போது அவரது அண்ணன் மகன் தீபக், சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டார்.



ஆனால், அவரது சகோதரி தீபாவோ சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினக்கு எதிராக இருந்தார்.



இதனால் அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் தீபாவுக்கு ஆதரவு பெருகியது. அவரது வீட்டுக்கு முன்பு ஏராளமான அதிமுக தொண்டர்கள் தினமும் குவிந்த வண்ணம் இருந்தனர்.



இந்நிலையில், ஜெயலலிதாவின் இறுதிச்சடங்கை செய்த தீபக், தற்போது திடீர் திருப்பமாக சசிகலா குடும்பத்தினருக்கு எதிராக திரும்பியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.





அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள டிடிவி.தினகரன் தலைமையை ஏற்க முடியாது என்று அவர் போர்க்கொடி தூக்கியிருப்பது அதிமுக வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.



இதுகுறித்து, ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:



டிடிவி. தினகரனின் தலைமையை அதிமுக தொண்டர்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். கட்சியின் தலைமை ெபாறுப்பு வகிக்க அவருக்கு தகுதி இல்லை. ஓபிஎஸ் அண்ணன் நடத்துவதை போன்று அவரால் கட்சியை நடத்த முடியாது. போயஸ் தோட்டத்தில் சசிகலா இருப்பது குறித்து எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை.



ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக விசாரணை கமிஷன் அமைக்க வேண்டும்.





அப்போதுதான் அனைத்தும் தெரிய வரும். போயஸ் கார்டன் உள்ளிட்ட சொத்துகளுக்கு உரிமை கொண்டாட நானும், தீபாவும் இருக்கிறோம். சசிகலா கும்பலிடம் இருந்து அந்த வீட்டை மீட்போம். தீபாவுடன் எனக்கு எந்தவித கருத்து வேறுபாடும் இல்லை.



அதேநேரம் அவரது அரசியல் ஆர்வத்திற்கு நான் ஆதரவு கொடுக்கப் போவதில்லை. போயஸ் கார்டன் வீட்டை ஜெயலலிதாவின் நினைவிடமாக மாற்ற வேண்டும் என்று ஒன்றரை கோடி அதிமுக தொண்டர்களுக்கு ஆசையாக இருந்தால், அதற்கு முதலில் அபராத தொகை 100 கோடியை கட்ட வேண்டும். அதை கடனாக தற்போது வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன்.



அந்த தொகையை கட்டி சொத்துகளை பெற்ற பின்னர், கட்சி தொண்டர்களுக்கு போயஸ் கார்டனை நினைவிடமாக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆசை என்றால், அவங்க வாழ்ந்த வீடுங்க... அதை பண்ண எங்களுக்கு என்ன கவலை.



அதிமுக எங்கும் பிரியவில்லை. சட்டசபையில் கூட அதிமுக எம்எல்ஏக்களும் சரி. ஓபிஎஸ் எம்எல்ஏக்களும் சரி ஒன்றாகத் தான் இருந்தார்கள். சட்டசபையில் அவர்கள் மரியாதையாகத்தான் நடந்து கொண்டார்கள். தப்பாக யாரும் பிகேவ் பண்ணவில்லை.





ஓபிஎஸ்சை சமாதானபடுத்த நான் வரவில்லை. அவர் நினைத்தால் அவரே வந்து சேர்ந்து கொள்வார். இது அவரது குடும்பம்.



நாங்கள் அண்ணன், தம்பி மாதிரி. எங்களுக்குள் அடித்துக் கொள்வோம். சேர்ந்து கொள்வோம். அவரே வந்து சேர்ந்து கொள்வார். அவரை சமாதானப்படுத்தி கூட்டி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை.



அவர் எப்போதும் எங்க குடும்பம்தான். எங்க மேல தப்பு இருந்தால் நான் மன்னிப்பு கேட்டு போகிறேன்.



அவர் மேல் உள்ள ஒரே ஒரு கோபம், இந்த வழக்கில், சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் எல்லாருமே என்றால் குற்றவாளி ஏ-1 என்பது ஜெயலலிதா. அவரை பற்றி சொல்லலாமா? அண்ணன் ஓபிஎஸ்சும், மா.பாண்டியராஜனும் அந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக் கொள்ளலாமா? அது தான் வருத்தம்.







அது தவிர அவர்கள் மீது எங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் கிடையாது. அதிமுக உடையவே உடையாது. அதிமுக உடைவதில் யாருக்கும் விருப்பம் இல்லை. ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம். சசிகலா பொதுச் செயலாளராக இருக்கட்டும்.



அது பிரச்னை இல்லை. அவர் ஜெயலலிதா மாதிரி. எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக நாட்டை வழிநடத்துவதற்கு தகுதி உள்ளது. கட்சியை வழிநடத்த ஓபிஎஸ் அண்ணனுக்கு 3 மடங்கு தகுதி உள்ளது. அவர் அதிமுகவுக்கு மீண்டும் திரும்ப வேண்டும். அவர் விரும்பினால் கட்சியின் தலைமைப் பதவி வழங்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.