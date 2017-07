ஜி.எஸ்.டி எதிரொலி: மானிய சிலிண்டர் விலை ரூ.32 வரை உயருகிறது.,Subsidised LPG rate hiked by up to 32 per cylinder post GSTtamil news india news tamil seithigal india seithigal tamil cinema news Subsidised,LPG,rate,hiked,by,up,to,32,per,cylinder,post,GSTtamil,news,india,news, tamil,seithigal,india,seithigal,,tamil,cinema,news