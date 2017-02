ஜல்லிக்கட்டு விவகாரம் முதல்வரிடம் லாரன்ஸ் மற்றும் மாணவர்கள் முன்வைத்த 3 கோரிக்கைகள் First Published : Tuesday , 31st January 2017 09:11:25 AM

Last Updated : Tuesday , 31st January 2017 09:11:25 AM First Published : Tuesday , 31st January 2017 09:11:25 AMLast Updated : Tuesday , 31st January 2017 09:11:25 AM







ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என தமிழகம் முழுவதும் தொடர்ந்து ஒருவாரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த போராட்டத்தின் எதிரொலியாக தமிழக அரசு சார்பில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசர சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அவசர சட்டம் கொண்டுவந்த பிறகும், நிரந்தர சட்டம் வேண்டி போராட்டம் தொடர்ந்தது.



அப்போது திருவல்லிக்கேனி, நடுக்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சில விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. அதனால் மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களில் சிலர் காயமடைந்தனர். மேலும் சிலரை போலீசார் கைது செய்தனர்.



இந்த மாணவர்கள் போராட்டத்தில் முக்கிய பங்காற்றியவர் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ். தொடக்கம் முதலே அவர் மெரினாவில் மாணவர்களுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தது அனைவரும் அறிந்ததே.



இந்நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களில் சிலருடன் லாரன்ஸ், முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்தை நேற்று சந்தித்தார். இதில் முதல்வருடனான சந்திப்பில் 3 கோரிக்கைகளை முன்வைத்ததாக லாரன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.



மாணவர்கள் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளாவது,



* போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்ட அனைத்து மாணவர்கள், இளைஞர்களை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தல்

* போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது போலீஸ் நடத்திய தடியடியில் காயமடைந்தவர்களுக்கு முறைான மருத்துவ சேவை வழங்க வலியுறுத்தல்

* கடைசியாக அமைதியாக நடந்த மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பொதுமக்களின் அறவழிப் போராட்டத்தின் வெற்றியை கொண்டாட தமிழக அரசு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.