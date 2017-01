ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை என்றால் பிரியாணிக்கும் தடை விதியுங்கள்-கமல்ஹாசன் ,Jallikattu row: Kamal Hasan's call for Biryani ban bites the hypocricy of so called animal lovers Jallikattu,row:,Kamal,Hasan's,call,for,Biryani,ban,bites,the,hypocricy,of,so,called,animal,lovers