ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இன்று தமிழகம் முழுவதும் கடைகள் அடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுகிறது. இதனால் சாலைகள் வெறிச்சோடிக்கிடக்கிறது.



ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க வலியுறுத்தி இன்று தமிழகம் முழுவதும் கடையடைப்பு போராட்டம் நடந்தது. மாணவர்கள், இளைஞர்கள், விடுத்த அழைப்பை ஏற்று வியாபாரிகள் கடைகளை அடைத்தனர்.



சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள பல ஆயிரக்கணக்கான மளிகைகடைகள், சிறு சிறு தொழில் செய்யக் கூடிய வியாபார நிறுவனங்கள், ஜவுளி கடைகள், நகை கடைகள், ஒரு சில ஓட்டல்கள் அடைக்கப்பட்டு இருந்தன.



பால் முகவர்கள் காலை 8 மணி வரை பால் விற்பனை செய்து விட்டு பின்னர் கடைகளை அடைத்தனர். சென்னையில் உள்ள பிரபல ஷாப்பிங் மால்கள், சிறிய அளவில் செயல்படும் டிபார்ட்மெண்ட்டல் ஸ்டோர்கள், மூடி இருந்தன.



கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் உள்ள சுமார் 2000 மொத்த மற்றும் சில்லரை வியாபாரிகள் காலை 10 மணிக்கு பிறகு கடைகளை அடைத்து போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்தனர். கடையடைப்பு போராட்டம் திடீரென அறிவிக்கப்பட்டதால் அங்குள்ள பழக்கடைகள், பூக்கடைகள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. கோயம்பேடு வியாபாரிகள் ஒருமித்த உணர்வுடன் கடைகளை பூட்டி விட்டு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.



தனியார் நிறுவனங்களை சேர்ந்த ஜவுளி வியாபாரிகள் மற்றும் பல்வேறு கம்பெனியில் பணியாற்றக் கூடியவர்களும் தங்களது நிறுவனங்களுக்கு முன்பு அமர்ந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்தனர். சாலிகிராமத்தில் ஒரு தனியார் காம்ப்ளக்சில் உள்ள அனைத்து கடைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களும் நுழைவு வாசலில் அமர்ந்து அறப்போராட்டத்தில்



சென்னையில் பெரும் பாலான கடைகள் மூடப்பட்டு இருந்தன. ஒரு சில ஓட்டல்கள் மட்டும் திறந்து இருந்தன. இந்த போராட்டத்தில் மருந்து கடை உரிமையாளர்களும் பங்கேற்றனர். அனைத்து மருத்துவ கடைகளும் அடைக்கப்பட்டு இருந்தன. சென்ட்ரல், எழும்பூர், கோயம்பேடு, பாரிமுனை, உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் ஒரு சில ஓட்டல்கள் திறந்து இருந்தன.



கல்லூரிகள், பல்கலைக் கழகங்கள் 2 நாட்களாக மூடப்பட்டு இருந்தன. தனியார் பள்ளிகள் இன்று விடுமுறை விடப்பட்டதால் மாணவ-மாணவிகள் நட மாட்டம் இன்றி சாலைகள் வெறிச்சோடியது. இதனால் பள்ளி வேன்கள், ஆட்டோக் கள், ஓடவில்லை.அரசு பள்ளிகள் மட்டும் செயல்பட்டன. மாணவர்கள் வருகை குறைவாக இருந்தது. பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பவில்லை.



சென்னையின் முக்கிய அங்கமாக விளங்கும் கால்டாக்சிகள் இன்று இயங்கவில்லை. சென்ட்ரல், எழும்பூர் ரெயில் நிலையங்கள் மட்டுமின்றி அனைத்து இடங்களிலும் கால்டாக்சிகள் ஓடவில்லை.பயணிகள் ஆட்டோக்களில் பயணம் செய்தனர்.



குறைந்த அளவில் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டதால் பொது மக்ககள் சிரமங்களை தாங்கி கொண்டனர். ஆனால் ஆட்டோக்கள் ஓரளவிற்கு ஓடியது. இதனால் பஸ், ரெயில் பயணிகள் ஆட்டோக்களில் பயணம் செய்தனர். பஸ்கள் முழுமையாக ஓடாததால் பஸ் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது.



சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர் ,கோவை, மதுரை, நெல்லை, திருச்சி உள்ளிட்ட தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கடையடைப்பு போராட்டம் வெற்றிகரமாக நடந்து வருகிறது. அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் முழு கடைஅடைப்பு போராட்டத்தை மிஞ்சும் அளவில் அனைத்து தரப்பினரும் இதற்கு ஆதரவு கொடுத்திருப்பதால் ‘பந்த்’ முழுமை அடைந்துள்ளதாக போராட்டக்காரர்கள் தெரிவித்தனர்.



விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக 8000 விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் இன்று ஒருநாள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.