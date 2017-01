ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இன்று அமைதி போராட்டம் நடிகர் சிம்பு பேட்டி First Published : Thursday , 12th January 2017 08:57:46 AM

நடிகர் சிம்பு சென்னையில் நேற்று நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அவர் கூறியதாவது:-



தமிழகம் என் தாய்நாடு. தமிழ் எனது தாய்மொழி. சிறுவயதில் இருந்தே தமிழ் மீது பற்றோடு வளர்ந்திருக்கிறேன். எனது வீடு, சொத்து அனைத்தையுமே தமிழ் தான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறது. அந்த தமிழுக்கும், தமிழ் கலாசாரத்துக்கும் இன்று பாதிப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. காவிரி பிரச்சினை, இலங்கை தமிழர் பிரச்சினை என்று அடுக்கடுக்கான துன்பங்களை தமிழர்கள் சந்திக்கிறார்கள். இதை எதிர்த்து அரசியல் கட்சியினர், மாணவர்கள் போராட்டங்கள் நடத்துவது வழக்கமாக இருக்கிறது.



ஜல்லிக்கட்டுக்கும் இன்று எதிர்ப்பு வந்துவிட்டது. ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு அல்ல. அது தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலாசாரம். ஜல்லிக்கட்டில் மாடுகள் துன்புறுத்தப்படுவது இல்லை. ஆனால் தமிழகத்தில் உள்ள சிலரே இதனை எதிர்ப்பது வேதனையாக இருக்கிறது.





ஜல்லிக்கட்டை எதிர்க்கும் அந்த நபர்கள் தான் எல்லோரையும் போல பசும்பால் குடித்து வருகிறார்கள். அது மிருகவதை இல்லையா? எங்கள் கலாசாரத்தை எதிர்ப்பதற்கு இவர்கள் யார்? இதனை வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருக்கமாட்டோம். ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழ் உணர்வோடு அரசியல் கட்சியினரும், மாணவர்களும் தனித்தனியாக போராட்டம் நடத்துகிறார்கள். இது பலன் அளிக்காது.



அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து ஒற்றுமையுடன் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.





ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இன்று மாலை 5 மணிக்கு என் வீட்டின் முன்னால் 10 நிமிடங்கள் கையை கட்டிக்கொண்டு மவுனமாக நிற்பேன். இதுபோல தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து வீடுகளிலும், சாலைகளிலும், முக்கிய சந்திப்புகளிலும் தமிழர்கள் கைகட்டி 10 நிமிடங்கள் மவுனமாக நிற்கவேண்டும். இதன்மூலம் நமது ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இந்த பிரச்சினையில் அனைவரும் ஒன்று சேருங்கள்.



எனது கோரிக்கையை ஏற்காவிட்டால் கவலை இல்லை. அமெரிக்காவில் 10 வருடங்கள் தங்குவதற்கு எனக்கு ‘விசா’ இருக்கிறது. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியது கண்டிக்கத்தக்கது. இவ்வாறு சிம்பு பேசினார்.