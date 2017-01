ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கவேண்டும் நிறைவு உரையில்-ஒபாமா உருக்கம். மனைவிக்கு நன்றி தெரிவித்த ஒபாமா ,'Yes we did': Barack Obama lifts America one last time in emotional farewell'Yes we did': Barack Obama lifts America one last time in emotional farewell'Yes we did': Barack Obama lifts America one last time in emotional farewell President Obama Praises Michelle and Girls in Last Speech - 'Yes,we,did':,Barack,Obama,lifts,America,one,last,time,in,emotional,farewell'Yes,we,did':,Barack,Obama,lifts,America,one,last,time,in,emotional,farewell'Yes,we,did':,Barack,Obama,lifts,America,one,last,time,in,emotional,farewell,President,Obama,Praises,Michelle,and,Girls,in,Last,Speech,-