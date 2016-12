செய்திகள் >>> தமிழகம் சேகர் ரெட்டிக்கு பழைய நோட்டுகளை மாற்றிக்கொடுத்த கொல்கத்தா தொழில் அதிபர் கைது First Published : Friday , 23rd December 2016 07:04:40 AM

காண்டிராக்டர் சேகர் ரெட்டிக்கு பழைய நோட்டுகளை மாற்றிக்கொடுத்த கொல்கத்தா தொழிலதிபரை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.



கருப்பு பணம் பதுக்குதலை தடுக்கும் நோக்கில் உயர் மதிப்பு கொண்ட நோட்டுகள் செல்லாது என மத்திய அரசு சமீபத்தில் அறிவித்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் வருமான வரித்துறை, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில் கோடிக்கணக்கில் கருப்பு பணம் சிக்கி வருகிறது.



இதில் சென்னை தியாகராயநகரை சேர்ந்த காண்டிராக்டர் சேகர் ரெட்டியின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை மேற்கொண்டது. அப்போது கணக்கில் வராத ரூ.131 கோடி ரொக்கப்பணம், 171 கிலோ தங்கம் மற்றும் ஆவணங்கள் சிக்கியது. கைப்பற்றப்பட்ட பணத்தில் ரூ.34 கோடிக்கு புதிய 2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன.



நாட்டிலேயே அதிக அளவு பணம் மற்றும் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சேகர் ரெட்டி, அவரது கூட்டாளிகளான சீனிவாசரெட்டி, பிரேம் மற்றும் வங்கி அதிகாரிகள் மீது சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.



இந்த விசாரணையின் முடிவில் சேகர் ரெட்டி மற்றும் சீனிவாச ரெட்டி ஆகியோரை சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். சேகர் ரெட்டி நிதி மோசடியில் ஈடுபட்டரா? என்பது குறித்து அமலாக்கத்துறையும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.



இதைப்போல டெல்லியில் உள்ள சட்ட நிறுவனம் ஒன்றில் மாநில போலீசாரும், வருமான வரித்துறையினரும் சோதனை மேற்கொண்டனர். ரோகித் தாண்டன் என்ற வக்கீலுக்கு சொந்தமான அந்த சட்ட நிறுவனத்தில் இருந்து ரூ.13.5 கோடி கருப்பு பணம் கைப்பற்றப்பட்டது. இதிலும் அதிக அளவில் புதிய 2 ஆயிரம் நோட்டுகள் இருந்தன.



எனவே இந்த இருவருக்கும் பழைய நோட்டுகளை மாற்றிக்கொடுத்தது யார்? என அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது கொல்கத்தாவை சேர்ந்த பரஸ் எம்.லோதா என்ற தொழில் அதிபர், சேகர் ரெட்டி மற்றும் ரோகித் தாண்டன் ஆகியோருக்கு ரூ.25 கோடிக்கு மேல் பழைய நோட்டுகளை மாற்றிக்கொடுத்ததாக கண்டறியப்பட்டது.



கொல்கத்தாவை மையமாக கொண்டு இயங்கி வரும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தனியார் நிதி நிறுவனமான ‘பீர்லெஸ் பொதுநிதி மற்றும் முதலீடு லிமிடெட்’ நிறுவனத்தின் இணை உரிமையாளரான பரஸ் எம்.லோதா, கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டெல்லி ரியல் எஸ்டேட் துறையில் கொடிகட்டி பறந்து வருகிறார்.



மேலும் ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் சுரங்கம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வரும் இவர், உலக அமைதி அறக்கட்டளையின் தலைவராக செயல்பட்டு வருவதுடன், உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் பல்வேறு அறக்கட்டளைகளையும் நிர்வகித்து வருகிறார்.



லோதா மீது நிதி மோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த அமலாக்கத்துறையினர், அவரை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடங்கினர். அவர் வெளிநாட்டுக்கு தப்பி செல்லக்கூடும் என தகவல் வெளியானதை தொடர்ந்து அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு இருந்தது.



இந்த நிலையில் மும்பை விமான நிலையத்துக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு வந்த லோதா அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் சிக்கினார். அவரை டெல்லியில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்துக்கு கொண்டு சென்ற அதிகாரிகள் நீண்ட நேரம் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையின் முடிவில் அவரை கைது செய்தனர்.



பின்னர் லோதாவை டெல்லி கூடுதல் செசன்சு கோர்ட்டில் நேற்று அதிகாரிகள் ஆஜர்படுத்தினர். அவரை 7 நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்குமாறு நீதிபதி சஞ்சிவ் ஜெயின் உத்தரவிட்டார்.