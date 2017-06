செய்திகள் >>> தமிழகம் சென்னை சில்க்ஸ் கட்டடத்தை இடிக்கும் பணிகள் தொடங்கியது First Published : Friday , 2nd June 2017 11:50:22 AM

Last Updated : Friday , 2nd June 2017 11:50:22 AM First Published : Friday , 2nd June 2017 11:50:22 AMLast Updated : Friday , 2nd June 2017 11:50:22 AM







சென்னையின் வர்த்தக மையமான தியாகராய நகரில் ‘சென்னை சில்க்ஸ்’ ஜவுளிக்கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 7 மாடி கட்டிடமும், அதில் இருந்த கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள ஜவுளிகளும் எரிந்து மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தின. இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் தீ சில இடங்களில் எரிந்து கொண்டு இருந்தது.



தீப்பிடித்த சென்னை சில்க்ஸ் கட்டிடத்தின் எதிரே மேம்பாலம் உள்ளது. பாதுகாப்பு கருதி மேம்பாலத்தில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. சர்வீஸ் சாலையிலும் வாகனங்கள் செல்லவும் மக்கள் நடமாட்டத்துக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.



இந்நிலையில், தீ விபத்துக்குள்ளான சென்னை சில்க்ஸ் கட்டடத்தை இடிக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது. 2 ராட்சத ஜா கட்டர் வாகனங்களை கொண்டு இடிக்கப்படுகிறது. மேலிருந்து கீழ் நோக்கி இடிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டடத்தை சுற்றிலும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.



தியாகராயநகரில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட பகுதிக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ராஜீவ்காந்தி அரசு பொதுமருத்துவமனை முதல்வர் தலைமையில் மருத்துவக் குழு வருகை வந்துள்ளனர்.



நேற்று இரவு 10 மணிக்கு கட்டடத்தை இடிக்கும் பணிகள் தொடங்கும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அன்புச் செல்வன் அறிவித்து இருந்தார். இந்த நிலையில், தாமதமாகி இன்று காலை 11 மணியளவில் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது.