செய்திகள் >>> தமிழகம் சென்னை சில்க்சில் 2வது நாளாக தீ கட்டிடத்தின் 4 தளங்கள் இடிந்து விழுந்தது First Published : Thursday , 1st June 2017 11:03:37 AM

Last Updated : Thursday , 1st June 2017 11:03:37 AM First Published : Thursday , 1st June 2017 11:03:37 AMLast Updated : Thursday , 1st June 2017 11:03:37 AM





பயங்கர தீ விபத்தில் சிக்கிய சென்னை சில்க்ஸ் கட்டிடத்தின் 4 தளங்கள் இடிந்து விழுந்தது.





24 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தொடர்ந்து தீப்பற்றி எரிந்து வரும் நிலையில், இன்று அதிகாலை 3.19 மணியளவில் சென்னை சில்க்ஸ் கட்டிடத்தின் 7- வது தளத்தின் வலதுபுறம் பயங்கர சத்தத்துடன் முதலில் இடிந்து நொறுங்கியது.



அதனை தொடர்ந்து 6,5, மற்றும் 4-வது தளங்களின் வலதுபகுதி இடிந்து நொறுங்கின. தளங்கள் இடிந்து நொறுங்கிய போது உள்பகுதி தீ ஜூவாலையாக இருந்தது.





கட்டிடம் இடிந்து விழத்துவங்கியுள்ளதால் அருகிலிருந்த தீயணைப்பு வாகனங்கள் வெளியேற்றப்பட்டன. தீ தொடர்ந்து எரிவதால் அப்பகுதி கடும் புகைமண்டலத்திலிருந்து மீளவில்லை.



இதுகுறித்து விளக்களமளித்த தீயணைப்பு துறை உயரதிகாரி, தற்போது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், இதன் பின்னர் தீயை அணைக்கும் பணிகள் துவங்கும் என்றார். தீயணைப்பு பணியில் சுமார் 60 வாகனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.





முன்னதாக சென்னையின் வர்த்தக கேந்திரமான தி.நகரில் உள்ள 7 மாடி கொண்ட சென்னை சில்க்ஸ் துணிக் கடையில் ஏற்பட்ட தீயை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் 15 மணி நேரம் போராடியும் அணைக்க முடியாமல் திணறினர்.





தீயில் பல கோடி மதிப்புள்ள துணிகள், பொருட்கள் எரிந்து நாசமானது. இந்த சம்பவத்தால் அந்த பகுதி முழுவதும் அபாயகர மான பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது.



பொதுமக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது. சென்னையின் முக்கிய வர்த்தக பகுதியாக தி.நகர் உள்ளது. இப்பகுதியில் மட்டும் சுமார் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறிய, பெரிய அளவிலான ஜவுளி கடை, ஜூவல்லரி, எலக்ட்ரானிக் உள்பட பல்வேறு கடைகள் உள்ளன.



குறிப்பாக தி.நகர் வடக்கு உஸ்மான் சாலையில் ஏராளமான துணி மற்றும் நகைக்கடைகள், பாத்திரக்கடைகள் உள்ளன. இந்த பகுதியில் ஒரு நாள் வர்த்தகம் பல ஆயிரம் கோடியை தாண்டும்.



விலை மலிவு மற்றும் பல்வேறு டிசைன்கள் ஒரே இடத்தில் கிடைப்பதால் தமிழகம் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் தி.நகர் பகுதிக்கு வந்து பர்சேஸ் செய்வது வழக்கம். இதனால் இந்த சாலை எப்போதும் பரபரப்பாகவும், நெரிசலாகவும் காணப்படும்.



இந்நிலையில் வடக்கு உஸ்மான் சாலையில் தனியாருக்கு சொந்தமான ‘சென்னை சில்க்ஸ்’ என்ற பெயரில் 7 மாடி கொண்ட துணிக்கடை இயங்கி வருகிறது.





இந்த கடையின் தரைத்தளம் மற்றும் முதல் மாடியில் தங்கம், வெள்ளி நகைகள் விற்பனை ெசய்யப்பட்டு வந்தது. மற்ற 5 மாடிகளில் பட்டு, காட்டன் உள்பட பல்வேறு பிராண்டட் துணிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.



இந்த கட்டிடத்தின் 7 வது மாடியில், கடை ஊழியர்கள் தங்கி இருந்தனர். அதிகாலையில் பரபரப்பு: நேற்று முன்தினம் இரவு வழக்கம்போல் கடை பூட்டப்பட்ட பிறகு, பாதுகாவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். நேற்று அதிகாலை 4 மணியளவில் கடையின் ஜன்னல் வழியாக கரும் புகை திடீரென வெளியேறியது.



இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த பாதுகாவலர்கள் உடனடியாக கடையின் உரிமையாளருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதை தொடர்ந்து, தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.





புகாரின் படி தேனாம்பேட்டை, தி.நகர், அசோக் நகர் பகுதிகளில் இருந்து தீயணைப்பு வீரர்கள் வந்து தீயை அணைக்க முயன்றனர். ஆனால் அவர்களால் தீயை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.



இதையடுத்து மேலும், கிண்டி, ராஜ்பவன், சைதாப்பேட்டை, எழும்பூர், மைலாப்பூர், கீழ்ப்பாக்கம், வேப்பேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து 14க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டது. மேலும் கட்டிடத்தின் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.



ஊழியர்கள் அலறல்: தீப்பிடித்த கட்டிடத்தின் 7வது தளத்தில் ஊழியர்கள் அலறி காப்பாற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று கூறி உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தனர்.





உடனே தேனாம்பேட்டையில் இருந்து 54 மீட்டர் உயரம் கொண்ட ஸ்கை லிப்ட் வரவழைக்கப்பட்டு தீயணைப்பு ஊழியர்கள் 7வது தளத்தின் அருகே சென்று இரும்பு தகடை வெட்டி எடுத்து ஒருவர் பின் ஒருவராக 14 ஊழியர்களையும் ஒரு மணி நேரம் போராடி மீட்டனர்.





கட்டிடம் முழுவதும் அலங்கார செயற்கை கூரை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் எளிதில் தீ மளமளவென மற்ற தளங்களுக்கும் பரவியது. இதனால் தி.நகர் முழுவதும் புகை மூட்டமாக காட்சியளித்தது. மேலும் 30க்கும் மேற்பட்ட மெட்ரோ வாட்டர் லாரிகள் மூலம் தடையின்றி தண்ணீர் வழங்கப்பட்டது.





தீயை அணைக்க வீரர்கள் கடையின் தரை தளம் வழியாக உள்ளே செல்ல முயற்சித்தனர். ஆனால், கடும் புகையால் வீரர்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, உடனே ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர் பொருத்தி கொண்டு 10க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் உள்ளே சென்றனர்.



அப்போது வெப்பத்தின் காரணமாக கடையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கண்ணாடிகள் மற்றும் தரையில் பதிக்கப்பட்டிருந்த டைல்ஸ்கள் வெடித்து சிதறின. இதனால், மீட்பு பணியை மேற்கொள்ள முடியாமல் வீரர்கள் திரும்பி வந்தனர். கட்டிடம் முழுவதும் ஜன்னல்கள் எதுவும் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால் தீயினால் ஏற்பட்ட புகை வெளியேற முடியாமல் தரை தளம் வழியாக வெளியேறியது.



மேலும் கட்டிடத்தின் பக்க வாட்டு சுவரில் விரிசல் ஏற்பட்டு அதன் வழியாகவும் புகை வெளியேறியது. இதனால் 7 மாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விடுமோ என்று அச்சம் நிலவியது.





உடனே தீயணைப்பு வீரர்கள் புகை வெளியேற்றும் கருவியை கட்டிடத்தின் சுவரை துளையிட்டு அதில் பெரிய பைப் மூலம் புகை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேலும், புகையின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த ரசாயனம் கலந்த நீரும் பீய்ச்சி அடிக்கப்பட்டது.



அப்போது தீ சிறிதளவு கட்டுக்குள் வந்தது. தெரு முழுவதும் தாக்கிய வெப்பம்: அதே சமயம் கட்டிடத்தில் 3 வது தளத்தில் இருந்து தீ மளமளவென அனைத்து தளங்களுக்கும் பரவியது. ஒரு கட்டத்தில் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்க முடியாமல் பின் வாங்கினர்.





தீயின் வெப்பம் காரணமாக அந்தப் பகுதியில் நிற்க முடியாமல் அனைத்து தரப்பினரும் அவதியடைந்தனர். அதைதொடர்ந்து தீயணைப்பு உயர் அதிகாரிகளும் சம்பவ இடத்திலேயே ஆலோசனை நடத்தினர்.



அதன்படி ஒவ்வொரு தளத்தின் பக்கவாட்டில் துளை போடப்பட்டு புகை வெளிேயற்றப்பட்டது. இதற்காக மேலும் 104 மீட்டர் கொண்ட அதி நவீன ஸ்கை லிப்ட் வரவழைக்கப்பட்டு அதன் உதவியுடன் தண்ணீர் பீய்ச்சி அடிக்கப்பட்டது.



தி.நகர் துணை கமிஷனர் சரவணன் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவம் இடத்திற்கு வந்து பொதுமக்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர்.





போக்குவரத்து மாற்றம்: தி.நகர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வடக்கு உஸ்மான் சாலை வழியாக செல்லும் சாலை அடைக்கப்பட்டு மாற்று வழி மூலம் பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்களை மாற்றி விடப்பட்டது.



மேலும் விபத்து நடந்த பகுதியை தீயணைப்பு துறையின் கூடுதல் இயக்குனர் சாகுல் அமீது பார்வையிட்டு பணிகளை துரிதப்படுத்தினார்.





தீயணைப்பு வீர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உபகரணங்களும் வரவழைக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டது. பின்னர் 15 மணி நேர கடுமையான போராட்டத்திற்கு பிறகு நேற்று இரவு தீ ஓரளவு கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.



ஆனால் கடையில் இருந்தது முழுவதும் ஜவுளி பொருட்கள் என்பதால் புகை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது. இந்த தீ விபத்து குறித்து தி.நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மின் கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து நடந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.