சென்னை காரகுழம்பு | chennai kara kulambu First Published : Wednesday , 18th January 2017

Last Updated : Wednesday , 18th January 2017





தேவையான பொருள்கள்



கத்தரிக்காய் - 3

பெரிய வெங்காயம் - 2

பூண்டு - 15 பல்

தக்காளி - 2

புளி - நெல்லிக்காய் அளவு

கடுகு - கால் ஸ்பூன்

வெந்தயம் - கால் ஸ்பூன்

சீரகம் - கால் ஸ்பூன்

குழம்பு மிளகாய் தூள் - 4 ஸ்பூன்

நல்லெண்ணெய் - 4 ஸ்பூன்

உப்பு - தேவையான அளவு

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு



செய்முறை



கத்திரிக்காயை நீளவாக்கில் நறுக்கி கொள்ளவும்.

பூண்டை உரித்து வைத்து கொள்ளவும்.



வெங்காயம் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும்.



கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, வெந்தயம் சீரகம் தாளித்து வெங்காயம் பூண்டு போட்டு 5 நிமிடம் வதக்கவும்.





பின் அதனுடன் கத்தரிக்காய் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து வதக்கவும்





கத்தரிக்காய் வதங்கியவுடன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து நன்கு வதக்கி மசாலா வாசனை போனவுடன் தக்காளி சேர்த்து 2 நிமிடம் வதக்கி புளி கரைத்த தண்ணீர் சேர்த்து உப்பு போட்டு 2 டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கொதிக்கவைத்து குழம்பு கெட்டியாகி எண்ணெய் மேலே மிதந்து வந்ததும் இறக்கி பரிமாறவும்

சுவைாயன சென்னை காரகுழம்பு ரெடி