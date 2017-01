செய்திகள் >>> தமிழகம் சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் 4 பேர் உயிரிழப்பு 400 பேர் காயம் First Published : Monday , 2nd January 2017 10:09:19 AM

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது பல்வேறு இடங்களில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்துகளில் சிக்கி 4 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்; 400 பேர் காயம் அடைந்துள்ளனர்.



சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்ட பாதுகாப்புப் பணியில் 15 ஆயிரம் போலீஸார் ஈடுபட்டனர். வாகனங்களில் அதிவேகமாக செல்பவர்களை கட்டுப்படுத்த அதிக திறன் கொண்ட மின் விளக்குகள் சாலை நடுவே பொருத்தப்பட்டு இருந்தன.



இருப்பினும் மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளிட்ட வாகன ஓட்டிகள் வேகமாக சென்றனர். வாகனங்களில் சென்றவர்கள், அவர்களின் வாகனம் மோதியதில் தடுமாறி விழுந்தவர்கள் என சுமார் 400 பேர் காயம் அடைந்தனர்.



இவர்களில் சிகிச்சைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் 20 பேரும், கீழ்ப்பாக்கத் தில் 15 பேரும், ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத் துவமனையில் 30 பேரும் சிகிச்சை பெற்றனர். மற்றவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினர்.



தஞ்சாவூரை சேர்ந்த முத்துக்குமார் (20) என்பவர் சென்னையில் ஏசி மெக்கானிக்காக வேலை செய்து வந்துள்ளார். இவர் தனது நண்பர் விஷ்ணு மூர்த்தியுடன் (24) நள்ளிரவு பைக்கில் தியாகராயநகர் போத்தீஸ் பாலம் வழியாக சென்று கொண்டு இருந்தபோது பின்னால் வந்த சரக்கு வாகனம் மோதியதில் முத்துக்குமார் உயிரிழந்தார். நண்பர் காயம் அடைந்தார். விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகன ஓட்டுநர் விஜயகுமார் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.



இதேபோல, ஐசிஎப் அம்பேத்கர் காலனியில் சாலையோரம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த மூர்த்தி (54) என்பவர் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில், அவர் உயிரிழந்தார்.



திருவொற்றியூரை சேர்ந்த கிஷோர் குமார் (24) என்பவர் பேசின்பாலம் வழியாக சென்று கொண்டு இருந்தபோது சாலை தடுப்பில் மோதி இறந்தார். வில்லிவாக்கத்திலும் சாலை விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். அவரின் விபரத்தை போலீஸார் சேகரித்து வருகின்றனர். இதேபோல, போதையில் வாகனம் ஓட்டிய 200-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களை போலீ ஸார் எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.



ஐசிஎப், ஆயிரம் விளக்கு, புளியந்தோப்பு உட்பட 25 இடங்களில் மோதல்கள் ஏற்பட்டன. பட்டாசு வெடித்ததில் ஒருவர் காயம் அடைந்துள்ளார். 3 பேருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது. பெரிய அளவிலான அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் இல்லை என காவல் ஆணையர் எஸ்.ஜார்ஜ் தெரிவித்துள்ளார்.