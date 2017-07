செட்டிநாடு முட்டை குருமா| chettinad egg kurma First Published : Thursday , 6th July 2017 08:39:00 AM

தேவையான பொருட்கள்:



முட்டை - 4

நறுக்ககிய வெங்காயம் - 1

நறுக்ககிய தக்காளி - 1

மிளகாய் தூள் -அரை ஸ்பூன்

மஞ்சள் தூள் - கால் ஸ்பூன்

கடுகு - கால் ஸ்பூன்

கொத்தமல்லி - சிறிதளவு

கருவேப்பிலை - சிறிதளவு



வறுத்து அரைக்க:



எண்ணேய் - 1 ஸ்பூன்

தனியாதூள் - 2 ஸ்பூன்

காய்ந்த மிளகாய் - 3

பூண்டு - 4 பல்

இஞ்சி -சிறிய துண்டு

மிளகு - 1 ஸ்பூன்

சீரகம் - 1 ஸ்பூன்

தேங்காய் துருவல் - கால் மூடி

கருவேப்பிலை - சிறிதளவு



செய்முறை :





முட்டையை வேக வைத்து 2 ஆக நறுக்கி கொள்ளவும்.





ஒரு சிறிய கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வறுக்க வேண்டியவை அனைத்தையும் வறுத்து ஆற வைத்து நன்றாக அரைத்து கொள்ளவும்.





ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு காய்ந்ததும் கடுகு, , கருவேப்பிலை ,வெங்காயம் போட்டு வதக்கவும்.



வெங்காயம் வதங்கியதும் தக்காளி சேர்த்து வதக்கவும்.



தக்காளி வதங்கியதும், அரைத்த மசாலா, மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு, தேவையான தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடவும்.





கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் வெட்டி வைத்த முட்டை சேர்த்து நன்றாக கொதிக்க விடவும்.கொத்தமல்லி தூவி இறக்கவும்.