செய்திகள் >>> தமிழகம் சிறையில் உள்ள சசிகலாவை சந்திக்க தமிழக அமைச்சர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு First Published : Wednesday , 22nd February 2017 06:51:51 AM

Last Updated : Wednesday , 22nd February 2017 06:53:32 AM First Published : Wednesday , 22nd February 2017 06:51:51 AMLast Updated : Wednesday , 22nd February 2017 06:53:32 AM





பெங்களூரு சிறையில் உள்ள சசிகலாவை சந்திக்க அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.





பெங்களூரு சென்ற அமைச்சகர்கள் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மற்றும் செல்லூர் ராஜூக்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 3 தமிழக அமைச்சர்களும் சசிகலாவை சந்திக்க முடியாமல் சென்னை திரும்புகின்றனர்.



கடந்த 14-ம் தேதி அன்று சசிகலா உள்ளிட்ட மூவரும் குற்றவாளிகள் என்றும், 4 ஆண்டு சிறைத் தண்டனையுடன் தலா 10 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பினாகி சந்திரகோஷ், அமித்தவா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தீர்ப்பளித்தது.



பின்னர் 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்றுள்ள அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகிய 3 பேரும் பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.