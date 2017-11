செய்திகள் >>> இந்தியா சிறுமிகளை ஷேக்குகளுக்கு விற்று வரும் 20 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது First Published : Thursday , 21st September 2017 09:20:02 AM

Last Updated : Thursday , 21st September 2017 09:20:02 AM





தெலுங்கானா மாநிலத்தில் சில லட்சங்களுக்காக சிறுமிகளை ஷேக்குகளுக்கு விற்று வரும் 20 பேர் கொண்ட கும்பலை ஐதராபாத் போலீசார் கைது செய்தனர்.



தெலுங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஓமன் மற்றும் கத்தார் நாட்டு ஷேக்குகளுக்கு சிறுமிகள் விற்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக சிறுமிகளின் தாயார் மற்றும் உறவினர்கள் தொடர்ந்து போலீசில் புகார் அளித்து வருகின்றனர். போலீசாரும் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.



இதற்கிடையே, ஐதராபாத்தில் ஒரு கும்பல் சில வீடுகளை வாடகைக்கு எடுத்து விடுதிகள் போல செயல்பட்டு வருவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதைதொடர்ந்து, போலீசார் ஐதராபாத் முழுவதும் கடந்த சில தினங்களாக தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.



இந்நிலையில், ஐதராபாத்தில் ஷேக்குகளுக்கு சிறுமிகளை விற்கும் ஒரு கும்பல் சிக்கியது. அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.



அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணை குறித்து போலீசார் கூறியதாவது:



வெளிநாடுகளை சேர்ந்த ஷேக்குகளுக்கு சிறுமிகள் விற்கும் கும்பல் பற்றிய புகார்கள் குறித்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வந்தோம். அப்போது தான் இதற்காகவே ஒரு கும்பல் செயல்பட்டு வருவது தெரிய வந்தது.



அவர்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் ஷேக்குகளுக்கு போலியான பெயரில் ஆதார் உள்ளிட்ட அடையாள அட்டைகள், போலியான திருமண பத்திரிகை

சான்றுகள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை தயார் செய்து தருகின்றனர்.



ஷேக்குகள் தரும் சில லட்சங்களுக்காக அவர்கள் ஐதராபாத்தின் மிகவும் வறுமையில் வாடும் குடும்பத்தினரிடம் பேசி மூளைச்சலவை செய்கின்றனர். பணம் பெற்றதும். அதில் சில லட்சங்களை கொடுத்து வருகின்றனர்.



சமீபத்தில் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் 20 பேர் கொண்ட கும்பல் சிக்கியது. அதில் ஓமன் நாட்டை சேர்ந்த 5 பேர், கத்தார் நாட்டை சேர்ந்த 3 பேர், திருமணம் செய்து வைக்கும் 3 மதகுருக்கள், புரோக்கர்கள் 5 பேர், விடுதி உரிமையாளர்கள் 4 பேர் கொண்ட கும்பலை மடக்கிப் பிடித்து கைது செய்துள்ளோம்.



அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். அவர்கள் கொடுக்கு தகவலை வைத்து வெளிநாட்டுக்கு கடத்தப்பட்டவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளை தொடங்க உள்ளோம். இதுபோன்ற கண்காணிப்பில் தொடர்ந்து ஈடுபட உள்ளோம் என தெரிவித்துள்ளனர்.