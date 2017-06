சிம்பிள் தக்காளி குழம்பு|thakkali kulambu First Published : Friday , 19th May 2017 07:52:22 PM

தேவையான பொருள்கள் :



நாட்டுத் தக்காளி - 2

பெங்களூர் தக்காளி - 2

பச்சை மிளகாய் - 1

பெரிய வெங்காயம் - 1

பூண்டு - 2 பல்

சீரகத்தூள் - 1 ஸ்பூன்

மிளகாய்த்தூள் - 2 ஸ்பூன்

மஞ்சள்தூள் - கால் ஸ்பூன்

தனியாத்தூள் - 2 ஸ்பூன்

கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு - தாளிக்க தேவையான அளவு

கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி - சிறிதளவு,

எண்ணெய் - 3 ஸ்பூன்

உப்பு - தேவையான அளவு



செய்முறை :



தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும்.



ப.மிளகாயை நீளவாக்கில் நறுக்கி கொள்ளவும்.



வெங்காயம், கொத்தமல்லியை பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும்.



கடாயில் எண்ணெய் விட்டு, காய்ந்ததும் கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு, கறிவேப்பிலை போட்டு தாளித்த பின் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், பூண்டு சேர்த்து நன்கு வதக்கவும்.



வெங்காயம் நன்றாக வதங்கியதும் மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள் போட்டு வதக்கவும்.



அடுத்து அதில் நறுக்கிய தக்காளிகளைப் போட்டு, உப்பு சேர்த்து நன்கு மசிய வதக்கவும்.



பச்சை வாசனை போனதும், சீரகத்தூள் சேர்த்து 2 நிமிடம் வதக்கி, தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு கொதிக்க விடவும். எண்ணெய் பிரிந்து வந்ததும், கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி பரிமாறவும்.



சுவைாயன சிம்பிள் தக்காளி குழம்பு ரெடி.