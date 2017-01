சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் சங்க தேர்தல்-தலைவர் பதவிக்கு குஷ்பு போட்டி First Published : Monday , 2nd January 2017 10:42:14 AM

Last Updated : Monday , 2nd January 2017 10:42:14 AM First Published : Monday , 2nd January 2017 10:42:14 AMLast Updated : Monday , 2nd January 2017 10:42:14 AM





தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்க தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு விஷால் அணி சார்பில் நடிகை குஷ்பு போட்டியிடுகிறார்.





தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்துக்கு 2015–ம் ஆண்டு தேர்தல் நடந்தது. இதில் தலைவராக எஸ்.தாணு, செயலாளர்களாக டி.சிவா, ராதாகிருஷ்ணன், துணைத்தலைவர்களாக கதிரேசன், தேனப்பன், பொருளாளராக டி.ஜி.தியாகராஜன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டு பொறுப்பில் உள்ளனர்.



இவர்கள் பதவி காலம் முடிவடைவதை தொடர்ந்து புதிய நிர்வாகிகளை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் பிப்ரவரி மாதம் 5–ந்தேதி நடக்கிறது. இதற்கான வேட்பு மனுதாக்கல் வருகிற 8–ந்தேதி தொடங்கி 12–ந்தேதி முடிவடையும் என்றும், மனுக்களை 13–ந்தேதி வாபஸ் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் 18–ந்தேதி வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.



தயாரிப்பாளர்கள் சங்க தேர்தலில் போட்டியிடுவோம் என்று நடிகர் சங்க பொதுச்செயலாளர் விஷால் ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தார். இதுகுறித்து தன்னை ஆதரிக்கும் தயாரிப்பாளர்களை கூட்டி ஆலோசனையும் நடத்தி வந்தார்.



இந்தநிலையில் விஷால் அணி சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் சங்க தலைவர் பதவிக்கு நடிகை குஷ்பு போட்டியிடுவார் என்று நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதனை விஷாலும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டார். 2 துணைத்தலைவர்கள், 2 செயலாளர்கள், ஒரு பொருளாளர் மற்றும் 21 செயற்குழு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணியிலும் விஷால் அணியினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர். ஓரிரு நாட்களில் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகும் என்று தெரிகிறது.



விஷாலை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கி உள்ளனர். இதனால் அவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.



தலைவர் பதவிக்கு டி.ராஜேந்தரும் போட்டியிடுகிறார். அவரது அணிசார்பில் துணை தலைவர்கள் பதவிக்கு ஏ.எம்.ரத்னம், ஏ.எல்.அழகப்பன் ஆகியோரும், செயலாளர்கள் பதவிக்கு கேயார், கதிரேசன் ஆகியோரும், பொருளாளர் பதவிக்கு எஸ்.வி.சேகரும் போட்டியிடுவார்கள் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.



தற்போது செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் ராதாகிருஷ்ணனும் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார். இவரது அணியில் செயலாளர்கள் பதவிக்கு மன்னன், சிவசக்தி பாண்டியன், ஆகியோரும் பொருளாளர் பதவிக்கு நடிகை தேவயானியும் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.