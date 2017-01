சாத்துக்குடி ஊறுகாய்\ Sathukudi Urugai First Published : Sunday , 1st January 2017 11:02:05 AM

Last Updated : Sunday , 1st January 2017 11:02:05 AM First Published : Sunday , 1st January 2017 11:02:05 AMLast Updated : Sunday , 1st January 2017 11:02:05 AM







தேவையான பொருட்கள்

சாத்துக்குடி-6

மிளகாய்த் தூள்-2 ஸ்பூன்

உப்பு - 2 ஸ்பூன்

வினிகர்-1 ஸ்பூன்



செய்முறை



குக்கரில் சாத்துக்குடியைச் சின்னத் துண்டுகளாக வெட்டிப் போட்டு வினிகரைச் சேர்த்து ஒரு விசில் விடவும்.



குக்கர் ஆறிய பிறகு மிளகாய்த்தூள், உப்பு சேர்க்கவும்.



கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, பெருங்காயம் தாளித்துக் கொட்டவும்.



இது சிறிது இனிப்புடன் இருப்பதால் சுவையாக இருக்கும்.