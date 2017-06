சமையல் குறிப்பு.காமின் புதிய இலவச சமையல்குறிப்பு செயலிகள் அறிமுகம் First Published : Saturday , 20th May 2017 12:51:59 PM

இணையதளத்தில் மட்டும் சமையல் குறிப்புகளை வழங்கி வந்த சமையல் குறிப்பு.காம் (www.samayalkurippu.com) புதிய இலவச சமையல் குறிப்பு ஆன்ட்ராய்டு செயலிகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது.



சைவம், அசைவம், குழம்பு, கூட்டு மற்றும் பொரியல், இனிப்பு, காரம், சிக்கன், மட்டன், மீன், சூப் என்று சமையலில் உள்ள அனைத்து வகைகளுக்கும் தனித்தனியாக இலவச செயலிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதன் சிறப்பம்சமாகும். 5000க்கும் மேற்பட்ட சமையல்குறிப்புகளை கொண்டுள்ள இந்த செயலிகளுக்கு பயனாளர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Google Play Stor-ல் உள்ள இந்த செயலிகளை இலவசமாக தரவிறக்க இந்த https://goo.gl/gow3dQ இணைப்பை சொடுக்கவும்.