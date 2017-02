செய்திகள் >>> தமிழகம் சசிகலா சொத்து குவிப்பு வழக்கு சசிகலா உள்ளிட்டோர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு 4 ஆண்டுகள் சிறை உறுதி First Published : Tuesday , 14th February 2017 10:58:06 AM

அதிமுக பொதுச் செயலர் சசிகலா உட்பட 3 பேரும் குற்றவாளிகள் என்று உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.



சொத்துக் குவிப்பு மேல்முறையீட்டு வழக்கில் சசிகலா உள்ளிட்டோர் குற்றவாளிகள் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.



மேலும், சசிகலா, சுதாகரன், இளவரசியை விடுதலை செய்து கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை ரத்து செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்.



சொத்துக் குவிப்பு மேல்முறையீட்டு வழக்கில் அதிமுக பொதுச் செயலர் வி.கே. சசிகலாவை விடுவிக்க முடியாது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது.



இந்த 3 பேருக்கும் தலா 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.