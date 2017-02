செய்திகள் >>> தமிழகம் கோவையில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு கணவன், மனைவி அடுத்தடுத்து பலி First Published : Monday , 13th February 2017 09:49:48 AM

Last Updated : Monday , 13th February 2017 09:49:48 AM First Published : Monday , 13th February 2017 09:49:48 AMLast Updated : Monday , 13th February 2017 09:49:48 AM







கோவை மதுக்கரை சீராபாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் தண்டபாணி (வயது 55). ஆவின் பால் வியாபாரி. இவருக்கு கடந்த 1 வாரத்திற்கு முன்பு தீராத காய்ச்சல் இருந்தது.



இந்த நிலையில் தண்டபாணியை தொடர்ந்து அவரது மனைவி மல்லிகாவுக்கும் (48) காய்ச்சல் வந்தது. இதைதொடர்ந்து கணவன் - மனைவி இருவரும் மதுக்கரையில் உள்ள ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தனர்.



அங்கு பரிசோதனை செய்ததில் தண்டபாணிக்கு பன்றி காய்ச்சல் இருப்பது தெரியவந்தது. இதில் சிகிச்சை பலனின்றி தண்டபாணி பரிதாபமாக இறந்தார்.



இதைத்தொடர்ந்து அவரது மனைவி மல்லிகாவுக்கும் தொடர்ந்து காய்ச்சல் இருந்தது. பன்றிக் காய்ச்சல் தாக்கிய அவரும் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் நேற்று இரவு மல்லிகா பரிதாபமாக இறந்தார்.



இதனைத்தொடர்ந்து அவர்களது மகன் சந்தானகிருஷ்ணன் (27), மகள் மரகதம் (25) ஆகியோருக்கும் பன்றிக்காய்ச்சல் தாக்கியிருப்பது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து அவர்கள் 2 பேரும் கோவை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சைக் காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.



பன்றி காய்ச்சல் தாக்கி தம்பதி இறந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.