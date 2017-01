செய்திகள் >>> தமிழகம் கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தில் போலீஸ் அத்துமீறல் நீதி கேட்டு அமைச்சருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட இளம்பெண் First Published : Tuesday , 10th January 2017 11:35:32 AM

Last Updated : Tuesday , 10th January 2017 11:35:32 AM First Published : Tuesday , 10th January 2017 11:35:32 AMLast Updated : Tuesday , 10th January 2017 11:35:32 AM





சென்னை கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தில், மயக்கத்தில் இருந்த இளம்பெண்ணிடம் போலீசார் அத்துமீற முயன்றுள்ளனர். அந்தப் பெண், அங்கு வந்த அமைச்சரிடம் இதுபற்றி நீதி கேட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.



சென்னையில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் முக்கியமான இடங்களுள் கோயம்பேடு பஸ் நிலையமும் ஒன்று. தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும், அண்டை மாநிலங்களுக்கும் இங்கிருந்து அரசு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. 24 மணி நேரமும் பஸ்கள் இயக்கப்படுவதால், எப்போதுமே கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.



அந்த வகையில், நேற்று அதிகாலையிலும் கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தில் பயணிகள் நடமாட்டம் அதிகம் இருந்தது. ஆங்காங்கே சிலர் படுத்து தூங்கிக் கொண்டும் இருந்தனர்.





பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசாரும் ரோந்து சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தனர். காலை 4 மணியளவில் பெங்களூருவில் இருந்து வந்த பஸ்சில் இருந்து இறங்கிய இளம்பெண் ஒருவர், அருகில் இருந்த ‘பிளாட்பார்மில்’ படுத்திருந்தார்.





அவர் அருகில், பயணிகள் சிலரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.



அந்த நேரத்தில், ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், அந்த இளம்பெண்ணை எழுப்பி, சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என கூறி தனியாக அழைத்துள்ளனர்.



ஆனால், அவர் என் மேல் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு? என்று கேள்வி எழுப்பியதுடன், பஸ்சில் வந்ததால் தனக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டதாகவும், அதனால் சற்று நேரம் ஓய்வெடுத்து செல்லலாம் என படுத்திருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.



ஆனால், அதை நம்பாத போலீசார் அவரிடம் சில தவறான கேள்வியை எழுப்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அந்தப் பெண், ரோந்து போலீசார் மீது புகார் அளிக்க கோயம்பேடு போலீஸ் நிலையத்திற்கு சென்றார்.



ஆனால், அங்கு இன்ஸ்பெக்டர் இல்லாததால், அவர் வருகைக்காக காத்திருந்தார்.



இந்த நேரத்தில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி இயக்கப்படும் சிறப்பு பஸ்களுக்காக கோயம்பேட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு முன்பதிவு கவுண்ட்டர்களை திறந்து வைப்பதற்காக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் அங்கு வந்தார்.







சிறப்பு கவுண்ட்டர்களை திறந்து வைத்த அவர், பின்னர் பத்திரிகையாளர்களுக்கு பேட்டியளிக்க அதிகாரிகளுடன் அமர்ந்தார்.



அந்த நேரத்தில், அங்கு வந்த அந்த இளம்பெண் தனக்கு நேர்ந்த கொடுமையை புகாராக எழுதி அமைச்சரிடம் கொடுத்தார். மேலும், தன்னிடம் போலீசார் அத்துமீறியதையும் ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.





இதை சற்றும் எதிர்பாராத அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் சற்று நேரம் நிலைகுலைந்து போனார். பின்னர், சுதாரித்து கொண்டு, ‘‘புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’’ என்று கூறி அந்த பெண்ணை அவர் அனுப்பினார்.



பின்னர், அந்த இளம்பெண், தனக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து ஆவேசமாக நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:–



எனது பெயர் அன்னபூர்ணா (வயது 26). கரூர் எனக்கு சொந்த ஊர். நான் பெங்களூருவில் ஆராய்ச்சி படிப்பு படித்து வருகிறேன். சைதாப்பேட்டையில் உள்ள உறவினரை பார்ப்பதற்காக சென்னை வந்தேன். பஸ்சில் வரும்போதே எனக்கு வாந்தி ஏற்பட்டது.



சில முறை வாந்தி எடுத்ததால், தலைசுற்றி மயக்கம் வேறு வந்தது. இதனால், பஸ்சைவிட்டு இறங்கியதும், என்னால் நடந்து செல்ல முடியவில்லை. அதனால், சற்று நேரம் ஓய்வெடுத்துவிட்டு செல்லலாம் என நினைத்து, தரையில் படுத்தேன்.



அப்போது, 5 ஆண் போலீசார் எனது அருகே வந்தனர். அதில் ஒருவர் கையில் வைத்திருந்த ‘லத்தி’ கம்பால் என் காலில் தட்டி எழுப்பினார். நான் அவர்களிடம் எனக்கு ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு குறித்து தெரிவித்தேன். ஆனால், அவர்கள் என்மீது சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி விசாரணைக்கு வரவேண்டும் என்று அழைத்தனர். அதற்கு நான் மறுத்தேன்.



தரக்குறைவாக பேசியதுடன் என்னை லத்தியால் தாக்கினார்கள். பெண் என்றால் தனியாக வரக்கூடாதா?. பொது இடத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாதா?. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



அதன்பிறகு, கோயம்பேடு போலீஸ் நிலையம் சென்ற அன்னபூர்ணா, இன்ஸ்பெக்டர் சரவணனிடம் புகார் மனு அளித்தார்.





புகாரை பெற்றுக் கொண்ட இன்ஸ்பெக்டர் வழக்கு பதிவு செய்து எப்.ஐ.ஆர். பிரதி அளிக்கவில்லை. வழக்கமாக கொடுக்கப்படும் சி.எஸ்.ஆர். பிரதியையே வழங்கினார். அதன் பிறகு, அன்னபூர்ணா அங்கிருந்து பெங்களூருவுக்கே புறப்பட்டு சென்று விட்டார்.



தன்னிடம் அத்துமீறிய போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அமைச்சரிடமே நீதி கேட்டு இளம்பெண் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தில் நேற்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.