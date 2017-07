கோப்புகளை கிடப்பில் போடும் அதிகாரிகள் தலை கீழாக தொங்கவிட வேண்டும். - மத்திய பிரதேச முதல்அமைச்சர் ,news , indianews , tamilnews, indianews, tamilseithigal, indiaseithigal, tamilcinemanews , seithigal,செய்திகள், தமிழ்செய்திகள், தமிழ்Madhya Pradesh CM creates row, says will hang officials "upside down" for delay in clearing files news,,,indianews,,,tamilnews,,indianews,,,tamilseithigal,,indiaseithigal,,tamilcinemanews,,,seithigal,செய்திகள்,,தமிழ்செய்திகள்,,தமிழ்Madhya,Pradesh,CM,creates,row,,says,will,hang,officials,"upside,down",for,delay,in,clearing,files