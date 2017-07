செய்திகள் >>> தமிழகம் கொடுங்கையூரில் பயங்கர தீ விபத்து: சிலிண்டர் வெடித்து தீயணைப்பு வீரர் பலி - 48 பேர் படுகாயம் First Published : Monday , 17th July 2017 11:57:23 AM

First Published : Monday , 17th July 2017 11:57:23 AM
Last Updated : Monday , 17th July 2017 11:57:23 AM





சென்னை கொடுங்கையூர் பேக்கரியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தின்போது திடீரென யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் சமையலுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து சிதறியதில் தீயணைப்பு வீரர் ஒருவர் உடல் கருகி பலியானார்.



இந்த சம்பவத்தில் வேடிக்கை பார்க்க வந்த 47 பேர் தீயில் சிக்கி படுகாயமடைந்தனர். இதில் 15க்கும் மேற்பட்டோர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளனர். சென்னை கொடுங்கையூர் மீனாம்பாள் பிரதான சாலையில் நித்யானந்தன்(52) என்பவருக்கு சொந்தமான இரண்டு அடுக்கு மாடி கட்டிடம் உள்ளது.



தரைதளத்தில் 3 வங்கிளின் ஏடிஎம் மையம், பேன்சி ஸ்டோர், பேக்கரி உட்பட 7 கடைகள் உள்ளன. அந்த கட்டிடத்தில் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, கொடுங்கையூர் எம்.ஆர்.நகரை ேசர்ந்த ஆனந்தன்(35) ஹாட்சிப்ஸ் என்ற பெயரில் புதிய பேக்கரியை திறந்தார். பிரதான சாலை என்பதால் இந்த பேக்கரியில் எப்போதும் கூட்டம் அலைமோதியது.



இந்த கடையில் 3 பேர் வேலை செய்து வருகின்றனர். வியாபாரம் முடிந்ததும் வழக்கமாக இரவு 11 மணிக்கு கடையை பூட்டிவிட்டு வீட்டிற்கு ஆனந்தன் செல்வது வழக்கம். அதன்படி ேநற்று முன்தினம் இரவு ஆனந்தன் 2 எரிவாயு சிலிண்டர்களை எடுத்து உள்ளே கடைக்குள் வைத்தார். அப்போது ஒரு சிலிண்டர் மீது கொதிக்கும் எண்ணெய் கடாயை வைத்துவிட்டு, கடையை பூட்டிவிட்டு வீட்டிற்கு ெசன்றுவிட்டார். பின்னர் இரவு 11.10 மணி அளவில் பேக்கரியில் இருந்து கரும் புகை வெளியேறியது.



அப்போது அப்பகுதிக்கு அருகில் இருந்த பொதுமக்கள் இது குறித்து தீயணைப்பு கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அதற்குள் கடையில் இருந்து மின்சாதன பொருட்கள் வெப்பம் தாங்காமல் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறி மேலும் தீ பரவ தொடங்கியது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர்.



பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் கொடுங்கையூர், வண்ணாரப்பேட்டை, வியாசர்பாடி, எஸ்பிளனேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து 30க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் 4 வாகனங்களில் வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் கொடுங்கையூர் போலீசாரும் ஈடுபட்டனர்.



இதை வேடிக்கை பார்க்க மக்கள் கூட்டம் அங்கு திரண்டது. போலீசாரால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. தீயணைப்பு வீரர்கள் பூபாலன், லட்சுமணன், ஜெயபாலன், ஏகராஜ், ராஜதுரை ஆகியோர் தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து தீயை அணைத்துக் கொண்டிருந்தனர். மேலும், கடையின் முன் பகுதியில் இருந்த தீயை கட்டுப்படுத்திய அவர்கள் பூட்டப்பட்ட பேக்கரியின் ஷட்டரை திறக்க முயன்றனர்.



அப்போது திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் உள்ளே இருந்த சிலிண்டர் வெடித்து சிதறியது. அந்த பேக்கரியின் உள்ளே இருந்து வெப்ப அழுத்தம் சூறைகாற்று வேகத்தில் வெளியே வந்தது. இதை சற்றும் எதிர்ப்பார்க்காத தீயணைப்பு வீரர்கள், போலீசார் மற்றும் பொது மக்கள் என அனைவரும் தீயில் சிக்கி கொண்டனர்.





இதில் 30 அடி தூரத்திற்கு தீ பரவியதால் அருகில் இருந்த ஏடிஎம் மையத்தின் கண்ணாடிகள் வெடித்து சிதறியது. அப்போது, வேடிக்கை பார்த்த பொதுமக்கள் மீது கண்ணாடி துகள்கள் மற்றும் தீப்பிழம்பு பட்டு காயம் ஏற்பட்டது.



இதனால், அப்பகுதியே போர்க்களம் போல் காட்சியளித்தது. இந்த சம்பவத்தில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் உடலில் தீப்பிடித்த நிலையில் அங்கும், இங்கும் அலறி ஓடினர். அப்போது அருகில் இருந்த பொதுமக்கள் அவர்கள் மீதுள்ள தீயை அணைத்தனர். அந்த பகுதியில் மரண ஓலம் கேட்டது. சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகளும் தங்கள் வாகனங்களை நடுச்சாலையிலேயே போட்டுவிட்டு, உயிர் பிழைத்தால் போதும் என அங்கிருந்து ஓடினர்.



இது குறித்து தகவலறிந்த உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் தீயணைப்பு அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். தீக்காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரையும் 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் கீழ்ப்பாக்கம், ஸ்டான்லி, அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.



கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் 32 பேரும், ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் 12 பேரும், அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஒருவர், தனியார் மருத்துவமனையில் 3 பேர் என மொத்தம் 48 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.



அதில் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தீயணைப்பு வீரர் ஏகராஜ்(55) என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இவர், விருதுநகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த தீயணைப்பு வீரர். ஆள்பற்றாக்குறை காரணமாக சென்னைக்கு 1 மாதம் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தபோது இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தால் கொடுங்கையூர் பகுதியில் பரபரப்பும், பதற்றமும் காணப்பட்டது.



இந்த தீ விபத்தில் பேக்கரியின் அருகே இருந்த 3 ஏடிஎம் மையம் உட்பட 5 கடைகள் எரிந்து நாசமானது. கட்டிடத்தின் எதிரே நிறுத்தப்பட்டிருந்த 5க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களும் எரிந்து நாசமானது. இதைதொடர்ந்து 3 தண்ணீர் லாரி உதவியுடன் சுமார் 2 மணி நேரம் கடுமையான போராட்டத்திற்கு பிறகு தீ முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டது.



தீவிபத்தின் போது வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது சிலர் தங்கள் செல்போனில் வீடியோ பதிவுகளையும், தீப்பிடித்து எரிவதை செல்பி எடுத்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது திடீரென சிலிண்டர் வெடித்ததில் அனைவரும் தீயில் சிக்கி கருகினர்.மரணத்திற்கு என்ன காரணம்பொதுவாக தீ விபத்தின் போது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாதுகாப்பு கவசங்களை அணிந்து கொண்டு தான் வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபடுவார்கள்.



ஆனால், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு நடந்த தீ விபத்தின் போது பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாமல் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டதாலேயே வீரர்கள் படுகாயம் அடைந்ததுடன் ஒரு வீரரும் உயிரிழந்தார் என சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.



தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்த போலீசார் மற்றும் பொதுமக்களை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்காக உடனே 108 ஆம்புலன்சுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் 3 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் மட்டுமே சில நிமிடங்களில் அங்கு வந்தது. அதில் படுகாயமடைந்த 50 பேரையும் கொண்டு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. அப்போது படுகாயம் அடைந்த நபர்கள் முன்டி அடித்து கொண்டு ஆம்புலன்சில் ஏறிய காட்சியும் அரங்கேறியது. அதன்பிறகு கால தாமதமாக 10க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்சுகள் வந்தது. ஆனால் அதற்குள் படுகாயம் அடைந்தவர்களை உறவினர்கள் தங்கள் வாகனங்களில் சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.



சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் அருகில் இருந்த தனியார் வங்கியின் ஏடிஎம் மையத்தின் இயந்திரம் முழுவதும் எரிந்து நாசமானது. பாதிக்கப்பட்ட வங்கியின் துணை மேலாளர் ரமேஷ் கூறுகையில், “தீப்பிடித்து எரிந்த ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ரூ.13 லட்சம் பணம் நிரப்பப்பட்டது. இயந்திரம் முழுவதும் எரிந்து உள்ளது. இயந்திரத்தை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தால் தான் பணம் இருக்கிறதா அல்லது தீப்பிடித்து எரிந்து விட்டதா என தெரியவரும்” என்றார்.



பொதுவாக தீ விபத்து ஏற்படும் பகுதியில் 50 மீட்டர் தொலைவிற்கு பாதுகாப்பு கருதி பொதுமக்கள் யாரையும் உள்ளே அனுமதிக்க கூடாது. ஆனால், இந்த தீ விபத்தின் போது பொதுமக்கள் அனைவரும் தீ விபத்து நடந்த கடையின் அருகே நின்று கொண்டு புகைப்படம் எடுக்கவும், வேடிக்கை பார்க்கவும் அனுமதித்துள்ளனர். அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் அவர்களை தடுக்காததே 37 அப்பாவி பொதுமக்கள் தீக்காயம் அடைந்ததற்கு முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது.



தீ விபத்து சம்பவத்தில் உயிரிழந்த தீயணைப்பு வீரர் ஏகராஜ். கொடுங்கையூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு கடந்த 7ம் தேதி வந்தார். இவர் பிரியாணி சமைப்பதில் கைதேர்ந்தவர். இதனால் ேநற்று முன்தினம் மதியம் கொடுங்கையூர் தீயணைப்பு நிலையத்தில் வேலை செய்யும் சக ஊழியர்களுக்கு பிரியாணி செய்து விருந்து வைத்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி தீயணைப்பு நிலையத்தின் அருகில் உள்ள கடைகளுக்கும் பிரியாணி கொடுத்துள்ளார்.



கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் நித்தியானந்தன் தீ விபத்து ஏற்பட்ட தகவல் அறிந்ததும் தலைமறைவாகிவிட்டார். தீ விபத்து நடந்த கட்டிடம் முறையான அனுமதி பெறப்பட்டதா? கடையும் உரிய அனுமதியுடன் செயல்பட்டதா என விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தலைமறைவாக உள்ள கட்டிட உரிமையாளரை கொடுங்கையூர் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.



கொடுங்கையூர் பேக்கரியில் நடந்த தீ விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்த 30 பேர் சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுபவர்களை சென்னை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் ஏ.கே. விஸ்வநாதன், தமிழக சுகாதார துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர். பின்னர் ராதாகிருஷ்ணன் நிருபர்களிடம் கூறும்போது, ‘‘முழு விசாரணை நடந்த பிறகு தான் தீவிபத்துக்கான காரணம் தெரிய வரும். காயமடைந்தவர்களுக்கு உயர் தர சிகிச்சை அளிப்பதற்காக 12 பேர் கொண்ட மருத்துவ குழுவினர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்தக் குழுவினர் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தீ விபத்து குறித்து முழு தகவல் அறிய தனி கவுன்ட்டர் தொடங்கப்பட்டுள்ளது’’ இவ்வாறு கூறினார்.