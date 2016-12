செய்திகள் >>> இந்தியா கொச்சி ஓட்டலில் ரூ.42.5 லட்சம் கருப்பு பணம் பறிமுதல்: 3 சென்னை வாலிபர்கள் கைது First Published : Friday , 23rd December 2016 07:10:44 AM

Last Updated : Friday , 23rd December 2016 07:10:44 AM First Published : Friday , 23rd December 2016 07:10:44 AMLast Updated : Friday , 23rd December 2016 07:10:44 AM





கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையாக மத்திய அரசு ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளுக்கு தடை விதித்தது. இதையடுத்து கருப்பு பணத்தை பதுக்கி உள்ளவர்கள் தங்களிடம் உள்ள ரூ.500, 1000 நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கு பல்வேறு வழிகளில் முயற்சித்து வருகின்றனர்.



கேரளாவில் இதேபோல் பல்வேறு இடங்களில் கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது. இதையடுத்து வருமான வரித்துறையினர் கேரளாவின் பல்ேவறு இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.





இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று முன்தினம் கொச்சியில் ஒரு ஓட்டலில் அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.



அப்போது கருப்பு பணத்துடன் 5 பேர் சிக்கினர். அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரித்தனர். இந்த விசாரணையையடுத்து 5 பேரிடமும் இருந்து ரூ.37.50 லட்சம் மதிப்பிலான புதிய ரூ.2 ஆயிரம் நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.



மேலும் ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள செல்லாத ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். இவர்களில் 3 பேர் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



இந்த கும்பல் வியாபாரிகள் உள்பட பலரிடம் இருந்து கருப்பு பணத்தை வாங்கி, கமிஷன் அடிப்படையில் வங்கியில் புதிய நோட்டுகளாக மாற்றி கொடுத்துள்ளனர். இதற்காக 50 சதவீதம் வரை கமிஷன் வாங்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.



இதே போல் மேலும் பல கும்பல் கொச்சியில் வலம் வருவதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. கைது செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர், விவரங்களை அதிகாரிகள் வெளியிட மறுத்துவிட்டனர். 5 பேரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.



கர்நாடகாவிலும் பறிமுதல்: இதற்கிடையே, கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளியில் உரிய ஆவணமின்றி எடுத்து சென்ற ரூ.39.38 லட்சம் பறிமுதல் செய்த போலீசார் இது தொடர்பாக 3 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.



அவர்களின் பெயர் ரிஸ்வான், முக்தர், சமிஅகமது என்று ெதரியவந்துள்ளது. இந்த பணம் யாருடையது எங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது என அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது.