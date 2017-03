கேரளா ஸ்டைல் மீன் குழம்பு|kerala style meen kulambu First Published : Friday , 10th March 2017 11:00:15 AM







தேவையான பொருள்கள் :



மீன் - அரைகிலோ

நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் - 2

நறுக்கிய தக்காளி - 3

நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் -2

மிளகாய் தூள் -2 ஸ்பூன்

மல்லி தூள் -1 ஸ்பூன்

மஞ்சள் தூள் - கால் ஸ்பூன்

சோம்பு -1 ஸ்பூன்

புளி - எலுமிச்சை அளவு

தேங்காய் - அரை மூடி

உப்பு - தேவையான அளவு

எண்ணெய் - தேவையான அளவு



செய்முறை :



மீனை நன்றாக சுத்தம் செய்து கொள்ளவும். தேங்காயுடன், சோம்பு சேர்த்து நைசாக அரைத்து கொள்ளவும். புளியை நன்றாக கரைத்து கொள்ளவும்.





கடாயை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் வெங்காயம், பச்சை மிளகாயை சேர்த்து வதக்கவும்.



வெங்காயம் நன்றாக வதங்கியதும் தக்காளி சேர்த்து வதக்கவும்.



தக்காளி நன்றாக வதங்கியதும் அனைத்து மசாலா தூள்களையும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போக வதக்கவும். அதில் கரைத்து வைத்துள்ள புளி கரைசலை ஊற்றி கொதிக்க விடவும்.



அடுத்து அதில் அரைத்த தேங்காய் விழுதை சேர்த்து கொதிக்க வைத்து மீனை போட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கவும். நன்கு கொதி வந்தவுடன் அடுப்பை 10 நிமிடம் சிம்மில் வைத்து இறக்கவும்.



சூப்பரான கேரளா ஸ்டைல் மீன் குழம்பு ரெடி.