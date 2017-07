செய்திகள் >>> இந்தியா கேரளாவில் இருந்து பரவும் எலிக்காய்ச்சலை தடுக்க நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை செயலர் First Published : Monday , 10th July 2017 10:53:09 AM

Last Updated : Monday , 10th July 2017 10:56:11 AM First Published : Monday , 10th July 2017 10:53:09 AMLast Updated : Monday , 10th July 2017 10:56:11 AM





மர்ம காய்ச்சல் பரவி வருவதாக கூறப்படும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரை சுற்றியுள்ள கிராமப்புறங்களில் சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று நேரில் ஆய்வு செய்தார். காய்ச்சல் தொற்று, சுகாதாரத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவது குறித்து அவர் கேட்டறிந்தார்.



பின்னர் ஒசூரில் செய்தியாளர்களிடம் ராதாகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:-



கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்தில் பரவி வரும் எலிக்காய்ச்சலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. டெங்கு காய்ச்சல் குறித்து பொதுமக்களுக்கு பீதியை ஏற்படுத்தும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை.



தமிழகத்தில் கடந்த 3 மாதங்களில் பல்வேறு காய்ச்சல் பாதிப்புக்கு 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். காய்ச்சல் காரணமாக ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



முன்னதாக டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக கேரள மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டில் மட்டும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.