செய்திகள் >>> இந்தியா கெஜ்ரிவால் மீது ஊழல் குற்றசாட்டு கூறிய அமைச்சருக்கு சட்டசபையில் அடி உதை First Published : Wednesday , 31st May 2017 09:07:38 PM

Last Updated : Wednesday , 31st May 2017 09:07:38 PM First Published : Wednesday , 31st May 2017 09:07:38 PMLast Updated : Wednesday , 31st May 2017 09:07:38 PM





டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அரசில் மந்திரியாக இருந்தவர் கபில் மிஸ்ரா. அவர் சமீபத்தில் மந்திரி பதவியில் இருந்தும், ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார்.



அதையடுத்து, அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு மந்திரியிடம் ரூ.2 கோடி லஞ்சம் வாங்கியதை நேரில் பார்த்ததாக குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தார். ஆம் ஆத்மிக்கு எதிராக 6 நாட்கள் உண்ணாவிரத போராட்டமும் நடத்தினார்.



மேலும் ஆளும் ஆம்ஆத்மி கட்சி மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வந்தார். டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால், அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் என பலருக்கு எதிராக ஊழல், லஞ்ச புகார்களை கூறியதுடன், அதற்கான ஆதாரங்களுடன் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் சிபிஐ.,யிடம் புகாரும் அளித்தார்.



இந்நிலையில் இன்று சட்டசபை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்த கபில் மிஸ்ராவை அங்கிருந்த ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சிலர் சுற்றி வளைத்து அடித்து, உதைத்தனர். பின்னர் அவைக்காவலர்களும், மற்ற உறுப்பினர்களும் வந்து கபில் மிஸ்ராவை மீட்டனர்.



சட்டசபைக்குள்ளாகவே முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர், சக எம்.எல்.ஏ.,க்களால் அடித்து உதைக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது. இச்சம்பவம் நடந்த போது துணைமுதல்வர் மணிஷ் சிசோடியாவும் அவையில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.