செய்திகள் >>> இந்தியா கெஜ்ரிவால் அரசுடன் மோதிவந்த டெல்லி கவர்னர் நஜிப் ஜங் ‘திடீர்’ ராஜினாமா First Published : Friday , 23rd December 2016 07:20:23 AM

Last Updated : Friday , 23rd December 2016 07:20:23 AM First Published : Friday , 23rd December 2016 07:20:23 AMLast Updated : Friday , 23rd December 2016 07:20:23 AM





டெல்லியில் கெஜ்ரிவால் அரசுடன் மோதி வந்த துணைநிலை கவர்னர் நஜிப் ஜங், திடீரென தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.



டெல்லி துணைநிலை கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டு, கடந்த 2013–ம் ஆண்டு, ஜூலை 9–ந் தேதி முதல் பதவி வகித்து வந்தவர் நஜிப் ஜங் (வயது 65). ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்து, பின்னர் டெல்லி ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராகவும் (2009–13) பதவி வகித்தவர்.



அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசு, டெல்லியில் பதவி ஏற்றது முதல், அந்த அரசுடன் மோதல் போக்கை கடைப்பிடித்து வந்தார்.



இந்த நிலையில் சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் நஜிப் ஜங் நேற்று தனது பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்தார். அதற்கான கடிதத்தை முறைப்படி ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜிக்கு அனுப்பி வைத்தார். அவரது ராஜினாமாவுக்கான காரணம் தெரியவில்லை.



அவர் மீண்டும் கல்விப்பணிக்கு செல்லக்கூடும் என தகவல்கள் கூறுகின்றன.



நஜிப் ஜங் பதவி விலகல் தொடர்பாக கவர்னர் மாளிகை அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறி இருப்பதாவது:–



துணை நிலை கவர்னர் நஜிப் ஜங் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை இந்திய அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார். அவர் தனது பதவிக்காலத்தில் கிடைத்த அனைத்து உதவிக்கும், ஒத்துழைப்புக்கும் பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.



டெல்லியில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த ஓராண்டு காலத்தில் மக்கள் அவருக்கு அளித்த ஆதரவுக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.



கடந்த 2 ஆண்டுகள் இணைந்து பணியாற்றியதற்காக முதல்–மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும் நன்றி கூறி உள்ளார். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



நஜிப் ஜங் ராஜினாமாவுக்கு கெஜ்ரிவால் அதிர்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.



இதுதொடர்பாக அவர் கருத்து தெரிவிக்கையில், ‘‘நஜிப் ஜங்கின் ராஜினாமா எனக்கு வியப்பை அளிக்கிறது. எதிர்காலத்தில் அவர் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றிபெற என் நல்வாழ்த்துகள்’’ என கூறினார். இதே போன்று துணை முதல்–மந்திரி மணிஷ் சிசோடியாவும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.