கூகுள் நிறுவனத்தில் 12-ம் வகுப்பு மாணவனுக்கு மாதம் ரூ.12 லட்சம் சம்பளம்,news , indianews , tamilnews, indianews, tamilseithigal, indiaseithigal, tamilcinemanews , seithigal,செய்திகள், தமிழ்செய்திகள், தமிழ் Google DID NOT hire class 12 Indian student with monthly salary of Rs 12 lakh news,,,indianews,,,tamilnews,,indianews,,,tamilseithigal,,indiaseithigal,,tamilcinemanews,,,seithigal,செய்திகள்,,தமிழ்செய்திகள்,,தமிழ் Google,DID,NOT,hire,class,12,Indian,student,with,monthly,salary,of,Rs,12,lakh