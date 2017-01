செய்திகள் >>> தமிழகம் குளியலறையில் தண்ணீரை நிரப்பி மகனை மூழ்கடித்து கொன்ற தந்தை First Published : Thursday , 12th January 2017 09:10:55 AM

குடிப்பழக்கத்தை விடச் சொன்னதால் ஆத்திரம் அடைந்த தந்தை, குடிபோதையில் 10ம் வகுப்பு மாணவனுக்கு பாலில் தூக்க மாத்திரை கொடுத்து, குளியலறையில் தண்ணீரை நிரப்பி அதில் மூழ்கடித்து கொன்றார். அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.



ஈரோடு மாவட்டம் குமலன்குட்டை செல்வம் நகரை சேர்ந்தவர் ரமேஷ் (40). ஈரோட்டில் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் பணியாற்றி வந்தார். இவரது மனைவி ரேவதி (38). இவர், ஈரோட்டில் உள்ள ஒரு கார் ஷோரூமில் பணியாற்றி வருகிறார்.



இவர்களது மகன் சரண் (16). பழையபாளையத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். ரமேஷுக்கு குடிப்பழக்கம் இருந்ததால் சரிவர வேலைக்கு செல்லவில்லை. இதனால், தம்பதிகளிடையே சண்டை ஏற்பட்டு, ஒன்றரை வருடம் பிரிந்து இருந்தனர். கடந்த 3 மாதங்களுக்குமுன் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தனர். ஆனாலும், ரமேஷுக்கு குடிப்பழக்கம் நீடித்துள்ளது.



இந்தநிலையில், ரேவதி நேற்று முன்தினம் வழக்கம்போல வேலைக்கு சென்றார். ரமேஷும் சரணும் வீட்டில் இருந்தனர். அப்போது, ரமேஷ் திடீரென சரணுக்கு பாலில் தூக்க மாத்திரைகளை கலந்து கொடுத்துள்ளார். பால் குடித்த சிறிது நேரத்திலேயே சரண் மயக்கமடைந்தார்.





பின்னர், ரமேஷும் தூக்க மாத்திரைகளை விழுங்கினார். உடனே, மயங்கி கிடந்த சரணை பாத்ரூமுக்கு தூக்கிச் சென்று படுக்க வைத்துள்ளார். மேலும், குழாயில் இருந்து தண்ணீரை திறந்துவிட்டு தண்ணீர் வெளியே செல்லாமல் ஓட்டையை அடைத்துள்ளார்.



தண்ணீரும் 2 அடிக்கு உயர்ந்தது. மயக்கத்தில் இருந்ததால் சரணால் எழுந்திருக்க முடியாமல் தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்தார். சரண் இறந்ததை உறுதிபடுத்தியபிறகு மகனுக்கு அருகிலேயே ரமேஷும் தண்ணீரில் படுத்துக்கொண்டார்.



ஆனால் தண்ணீரில் ரமேஷினால் முழுமையாக மூழ்க முடியவில்லை. ரமேஷ் வீட்டில் இருந்து தண்ணீர் நீண்டநேரமாக வெளியேறியதை அக்கம்பக்கத்தினர் கண்டு சந்தேகப்பட்டனர்.



உடனே, கதவை தட்டினர். ஆனால் திறக்கப்படவில்லை. இதனால், ரேவதிக்கு செல்போனில் தகவல் கொடுத்தனர். ரேவதி வந்து பார்த்தபோது, தண்ணீருக்குள் இருவரும் கிடப்பதை கண்டு கதறி அழுதார்.



பின்னர், இருவரையும் மீட்டு ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார். அங்கு டாக்டர்கள் பரிசோதித்த போது ஏற்கனவே சரண் இறந்துவிட்டதாக கூறினார்கள்.



ரமேஷுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, நேற்று காலை ஓரளவு மயக்கம் தெளிந்ததையடுத்து போலீசார் ஸ்டேசனுக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். வாழ்க்கையில் வெறுப்பு:



அப்போது ரமேஷ், ``வாழ்க்கையில் வெறுப்படைந்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிவு செய்தேன். நான் இறந்த பிறகு மகன் அனாதையாகிவிடுவான் என்பதற்காக பாலில் தூக்க மாத்திரைகளை கலந்து கொடுத்தேன். பின்னர், அவனை தண்ணீரில் மூழ்கடித்து கொன்றுவிட்டு நானும் தற்கொலைக்கு முயன்றேன்.



ஆனால் தண்ணீர் உயராததால் என்னால் மூழ்கி இறக்க முடியவில்லை’’ என்று கூறினார். இதையடுத்து ஈரோடு வடக்கு போலீசார் ரமேஷ் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்து நேற்று மாலை கைது செய்தனர்.



குடிப்பழக்கத்தை கைவிட கெஞ்சிய மகன்: ரமேஷின் உறவினர்கள் கூறும்போது, ``கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு ரமேஷிடம் சரண், `என்னுடைய நண்பர்களின் தந்தை எல்லாம் வேலைக்கு சென்று சம்பாதித்து மகிழ்ச்சியோடு குடும்பம் நடத்துகின்றனர்.





நீங்கள் மட்டும் வேலைக்கு செல்லாமல் அம்மா சம்பள பணத்தில் தினமும் குடித்துவிட்டு சண்டை போடுகிறீர்கள். இனியாவது குடிப்பழக்கத்தை கைவிடுங்கள்’ என்று கெஞ்சினார்.



இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர், குடிபோதையில் மகனையே கொன்றுவிட்டார்’’ என்று தெரிவித்தனர். குடிபோதையில் 10ம் வகுப்பு மகனை தந்தையே கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.