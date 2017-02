செய்திகள் >>> தமிழகம் குடி போதையில் தந்தையை கொலை செய்த மகன் First Published : Tuesday , 31st January 2017 09:03:27 AM

மிதமிஞ்சைய மது போதையில் தந்தையை மகன் சப்பாத்தி கட்டையால் அடித்து கொன்ற சம்பவம், போருர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது போருரை அடுத்த ஐயப்பன்தாங்கல் அருகேயுள்ள சின்ன கொளுத்துவான் சேரி அருள் நகரை சேர்ந்த சுப்பிரமணி(65), முடிதிருத்துபவர்.



குடிப்பழக்கம் உண்டு. இவரது மனைவி அம்பிகா. தம்பதிக்கு 3 மகள், 1 மகன் உள்ளனர். மகன் மணியரசன்(22) பெயிண்டராக உள்ளார். அவருக்கு மது அருந்துவது உள்பட பல கெட்ட பழக்கங்கள் இருந்துள்ளது. மது அருந்துவதில், தந்தை, மகன் இடையே அடிக்கடி சண்டை நிலவியது.



இந்நிலையில், மனைவி வெளியூர் சென்ற சாக்கில், சுப்பிரமணி நேற்று மது அருந்திவிட்டு வீட்டில் தனியாக இருந்தார். அப்போது, குடித்துவிட்டு, போதை மயக்கத்துடன் வீட்டுக்கு வந்த மணியரசுக்கும், தந்தைக்கும் வழக்கம் போல் தகராறு ஏற்பட்டது



அதில், ஆத்திரமடைந்த மணியரசன் அருகே இருந்த சப்பாத்தி கல்லால் தந்தையின் முகத்தில் ஓங்கி அடித்துள்ளார். அதில் சுப்பிரமணியின் முகம் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அதையடுத்து மணியரசன் தலைமறைவானார்.



வீடு திரும்பிய மனைவி, கணவர் இறந்து கிடப்பது கண்டு அலறியடித்து குரலெழுப்பினார். தகவல் கிடைத்த மாங்காடு போலீசார், சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து, சடலத்தை மீட்டு மருத்துவமனை அனுப்பி வைத்தனர். இது பற்றி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, தப்பியோடிய மணியரசுவை தேடி வருகின்றனர்.