காளான் மிளகு வறுவல் | Mushroom sukka First Published : Tuesday , 26th September 2017 11:56:08 AM

Last Updated : Tuesday , 26th September 2017 11:58:24 AM First Published : Tuesday , 26th September 2017 11:56:08 AMLast Updated : Tuesday , 26th September 2017 11:58:24 AM





தேவையான பொருட்கள் :



காளான் - கால் கிலோ

வெங்காயம் - 2

இஞ்சி - சிறிய துண்டு

பூண்டு பல் - 5

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

மஞ்சள் தூள் - கால் ஸ்பூன்

சீரக தூள் - அரை ஸ்பூன்

மிளகாய் தூள் - 1 ஸ்பூன்

மிளகு தூள் - 2 ஸ்பூன்

உப்பு - தேவையான அளவு

கொத்தமல்லி - சிறிதளவு

எண்ணெய் - தேவையான அளவு.



செய்முறை :



இஞ்சி, கொத்தமல்லி, பூண்டு, வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும்.



காளாளை நன்றாக கழுவி நறுக்கி கொள்ளவும்.



கடாயில் சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டு காய்ந்ததும் பொடித்த இஞ்சி, பூண்டு சேர்த்து வதக்கவும்.



அடுத்து பொடியாக நறுக்கி வைத்துள்ள வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கவும்.



அடுத்து அதில் கறிவேப்பிலை, நறுக்கிய காளான் சேர்த்து வதக்கவும்.



பின்னர் அதில் மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், சீரக தூள், மிளகு தூள், உப்பு சேர்த்து நன்றாக கிளறவும்.



தண்ணீர் ஊற்றாமல் அப்படியே அடுப்பை சிம்மில் வைத்து மூடி போட்டு வைக்கவும். காளான் சீக்கிரம் வெந்து விடும்.



காளான் வெந்ததும் திக்கான பதம் வந்தவுடன் கொத்தமல்லி இலை தூவி கிளறி எடுத்து பரிமாறவும்.