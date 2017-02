செய்திகள் >>> தமிழகம் கள்ளக்காதல் விபரீதம் - 60 வயது பெண், 34 வயது வாலிபர் தற்கொலை First Published : Tuesday , 21st February 2017 11:32:33 AM

Last Updated : Tuesday , 21st February 2017 11:32:33 AM First Published : Tuesday , 21st February 2017 11:32:33 AMLast Updated : Tuesday , 21st February 2017 11:32:33 AM





60 வயது பெண்ணுக்கும், 34 வயது இளைஞருக்கும் ஏற்பட்ட கள்ளக்காதல் தகராறில் முடிந்தது. இருவரும் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.







வேளச்சேரி அடுத்த ஜல்லடியன்பேட்டை முன்னாள் படைவீரர் காலனியை சேர்ந்தவர் விஜயகுமார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டார்.



இவரது மனைவி லலிதா (60). தம்பதிக்கு சங்கர், ஆனந்த் என்று இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு திருமணமாகி வீட்டின் கீழ் தளத்தில் வசிக்கிறார்கள். லலிதா மேல்தளத்தில் வசித்தார். குடும்பத்தோடு சேர்ந்து சாப்பிடும்போது மட்டும் கீழ்தளத்துக்கு வந்து சென்றுள்ளார்.



இந்நிலையில் சங்கர், ஆனந்த் இருவரும் தி.நகரில் ஐஸ் விற்பனை செய்யும் கம்பெனி நடத்துகிறார்கள். அதில் ஜல்லடியன்பேட்டை குறுக்கு தெருவை சேர்ந்த ராஜிவ்காந்தி (34) பகுதி நேர ஊழியராக பணிபுரிந்தார். மேலும் சங்கரும் ராஜிவ்காந்தியும் பள்ளியில் படிக்கும் காலத்தில் இருந்தே நண்பர்களாக இருந்துள்ளனர்.



இதனால் அவ்வப்போது அவர்களின் வீட்டிற்கும் ராஜிவ்காந்தி வந்து சென்றுள்ளார்.நேற்று காலை லலிதா வசித்த தளத்தில் உள்ள பாத்ரூமிற்கு சங்கர் குளிக்கச் சென்றுள்ளார். ஆனால், வாசல் கதவு பூட்டிக் கிடந்துள்ளது. லலிதா உடல் அசதியால் தூங்குகிறார் என்று நினைத்த சங்கர் கீழே வந்துவிட்டார். ஆனால், நீண்ட நேரமாகியும் கதவு திறக்கவில்லை.



இதனால் சந்தேகமடைந்த சங்கரும் ஆனந்தும் பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் வாசல் கதவை உடைத்துப் பார்த்தனர். உள்ளே பெட்ரூமில் போர்வையில் தூக்கிட்டு லலிதா பிணமாகத் தொங்கியுள்ளார்.



சமையலறையில் ராஜிவ்காந்தி லலிதாவின் புடவையில் தூக்கு போட்டு பிணமாக தொங்கினார். இதை பார்த்து அனைவரும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இருவரின் உடல்களையும் மீட்ட போலீசார் பிரேத பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர்.



முதல்கட்ட விசாரணையில், ‘‘வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து சென்றபோது ராஜிவ்காந்திக்கும் லலிதாவுக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அது நாளடைவில் கள்ளத்தொடர்பாக மாறியது. அவ்வப்போது இருவரும் உல்லாசமாக இருந்துள்ளனர்.

சங்கரின் பள்ளி நண்பரான ராஜிவ்காந்தி சிறு வயதில் இருந்தே வீட்டிற்கு வந்துசெல்வதால் யாருக்கும் சந்தேகம் வரவில்லை. லலிதாவும் ராஜிவ்காந்தியும் தாய், மகன் போல் பழகுகிறார்கள் என்றே எண்ணியுள்ளனர்.



இந்நிலையில்தான் ராஜிவ்காந்தியின் திருமணத்திற்கு அவரது பெற்றோர் பெண் பார்த்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக லலிதாவுக்கும் ராஜிவ்காந்திக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.



நேற்று முன்தினம் வீட்டிற்கு வந்த ராஜிவ்காந்தியிடம் லலிதா கடும் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார். அதன் முடிவில் இருவரும் சேர்ந்தே சாக முடிவு செய்துள்ளனர். அதன்படி தூக்கில் தொங்கியுள்ளனர்’’ என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இது, அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.