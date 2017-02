செய்திகள் >>> தமிழகம் கள்ளக்காதலியை சந்திக்க சென்ற வாலிபரை வெட்டிக்கொலை செய்த கணவர் First Published : Tuesday , 31st January 2017 10:06:10 AM

நெல்லை மாவட்டம் வீரவநல்லூர் அருகே உள்ள வல்லத்துநம்பிகுளத்தை சேர்ந்தவர் சண்முகவேல் மகன் முருகன் (வயது 32). விவசாயி. இன்று காலை அந்த பகுதியில் உள்ள குளத்தில் வெட்டுக்காயங்களுடன் முருகன் பிணமாக கிடந்தார்.



அந்த வழியாக சென்றவர்கள் இதைக்கண்டு வீரவநல்லூர் போலீஸ் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.



இதையடுத்து வீரவநல்லூர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் (பொறுப்பு) முத்துசுப்பிரமணியன், சப்- இன்ஸ்பெக்டர் சுரேஷ்குமார் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர்.



நெல்லை மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு விக்ரமன், சேரன்மகாதேவி துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு ராஜாராம் ஆகியோரும் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.



போலீசார் விசாரணையில் கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் முருகன் படுகொலை செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது. இது குறித்த விவரம் வருமாறு:-



முருகனுக்கும் அதே ஊரைச்சேர்ந்த முத்துராஜ் (40) மனைவி அகிலாவிற்கும் கள்ளத்தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இருவரும் அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்துள்ளனர்.



இந்த கள்ளக்காதல் விவகாரம் முத்துராஜூக்கு தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவர் தனது மனைவியை கண்டித்துள்ளார். தனது கள்ளக்காதல் வி‌ஷயம் கணவருக்கு தெரியவந்ததும் முருகனை சந்திப்பதை அகிலா தவிர்த்துள்ளார்.





அதன் பிறகும் அடிக்கடி அகிலாவை சந்தித்த முருகன் தங்களது உறவை தொடர வற்புறுத்தினாராம்.



இந்நிலையில் நேற்று நள்ளிரவில் அகிலாவை சந்திக்க அவரது வீட்டிற்கு முருகன் சென்றுள்ளார்.





அங்கு வீட்டின் பின்புறம் முருகன் சென்றபோது அவரை அகிலாவின் கணவர் முத்துராஜ் பார்த்து விட்டார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த அவர் அரிவாளை எடுத்துக் கொண்டு முருகனை விரட்டினார்.



முருகன் அந்த பகுதியில் உள்ள குளத்தை நோக்கி தப்பி ஓடினார். அவரை பின்னால் விரட்டிச் சென்ற முத்துராஜ் குளத்திற்குள் வைத்து சரமாரியாக முருகனை வெட்டினார்.



இதில் முருகனின் தலை, முகம், கழுத்து பகுதியில் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. சம்பவ இடத்திலேயே முருகன் ரத்த வெள்ளத்தில் துடி துடித்து இறந்தார்.





அதன் பிறகு அரிவாளை குளத்தில் வீசி விட்டு முத்துராஜ் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார். இன்று காலையில் தான் முருகன் கொலை செய்யப்பட்ட விவரம் தெரியவந்தது.



இதையடுத்து போலீசார் முத்துராஜை கைது செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.



கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் வாலிபர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் வீரவநல்லூர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.