செய்திகள் >>> தமிழகம் கல்லூரிகளுக்கு காலவரையற்ற விடுமுறை First Published : Thursday , 19th January 2017 10:57:07 AM

Last Updated : Thursday , 19th January 2017 10:57:07 AM





ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கும் காலவரை யற்ற விடுமுறை விடப்படுவதாக கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் மஞ்சுளா தெரிவித்துள்ளார்.





சட்டக் கல்லூரிகளுக்கு இன்றும், நாளையும் (வியாழன், வெள்ளி) விடுமுறை விடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



மேலும், அண்ணா பல்கலைக்கழக கல்லூரி களான கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி, அழகப்பா தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, கட்டிடக்கலை கல் லூரி, குரோம்பேட்டை எம்ஐடி ஆகியவற்றுக் கும் வியாழன், வெள்ளி 2 நாட்கள் விடுமுறை விடப்பட்டிருப்பதாகவும், மற்ற இடங்களில் அங்கு உள்ள சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப விடுமுறை விடுமாறு கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அண்ணா பல்கலைக்கழக பதிவாளர் எஸ்.கணேசன் தெரிவித்தார்.



சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் வழக்கம் போல் வகுப்புகள் நடைபெறும் என்று பதிவாளர் பா.டேவிட் ஜவகர் தெரிவித்தார்.