செய்திகள் >>> இந்தியா கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா உதவியாளர் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு First Published : Wednesday , 22nd February 2017 09:58:07 AM

Last Updated : Wednesday , 22nd February 2017 09:58:07 AM First Published : Wednesday , 22nd February 2017 09:58:07 AMLast Updated : Wednesday , 22nd February 2017 09:58:07 AM





கர்நாடக முதலமைச்சரின் நெருங்கிய உதவியாளர் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.





பெங்களூரு அல்சூரைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையாவின் நெருங்கிய உதவியாளர் மீது பாலியல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.



அல்சூரில் உள்ள பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் சீதா(பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது).





இவர் ஆசிரியர் பணி மாறுதல் தொடர்பான விவகாரத்தில் சித்தராமையாவின் நெருங்கிய உதவியாளரான பி.ரமேஷ் என்பவரை சந்திக்கச் சென்றுள்ளார். அப்போது அவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.



இதுகுறித்து சீதா புகார் மனுவில், ‘‘பணி மாறுதல் தொடர்பாக பி.ரமேஷை சந்திக்கச் சென்றேன்.



அப்போது அவர் ஓட்டலுக்கு அழைத்தார். வேலை விஷயமாக வரவழைத்ததாக நினைத்து சென்றபோது எனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார்’’ என்று கூறியுள்ளார்.





இது தொடர்பாக அல்சூர் கேட் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.





மேலும் ரமேஷ், துணை போலீஸ் கமிஷனர் அஜய் ஹிலோரியின் உறவினர் ஆவார். இதனால் போலீஸ் வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படுத்துகின்றனர்