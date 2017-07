கர்நாடக டி.ஐ.ஜி. ரூபா மாற்றத்துக்கு கிரண்பேடி எதிர்ப்பு,Kiran Bedi slams DIG Roopa's transfer, says this is reflective of system and unacceptablenews , indianews , tamilnews, indianews, tamilseithigal, indiaseithigal, tamilcinemanews , seithigal,செய்திகள், தமிழ்செய்திகள், தமிழ் Kiran,Bedi,slams,DIG,Roopa's,transfer,,says,this,is,reflective,of,system,and,unacceptablenews,,,indianews,,,tamilnews,,indianews,,,tamilseithigal,,indiaseithigal,,tamilcinemanews,,,seithigal,செய்திகள்,,தமிழ்செய்திகள்,,தமிழ்