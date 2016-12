கத்தரிக்காய் சாதம் | kathirikkai sadam First Published : Tuesday , 15th November 2016 11:24:49 AM

Last Updated : Tuesday , 15th November 2016 11:35:18 AM





தேவையானவை



பச்சரிசி - ஒரு கப்

கத்தரிக்காய் 4

மஞ்சள்தூள் - கால் ஸ்பூன்

நெய் - 2 ஸ்பூன்

உப்பு -தேவையான அளவு.



அரைக்க:



தேங்காய் துருவல் - 1 ஸ்பூன்

சின்ன வெங்காயம் - 6

இஞ்சி - ஒரு துண்டு

பூண்டு - 3 பல்

பச்சை மிளகாய் - 4

தனியா - 1 ஸ்பூன்

புதினா, மல்லி - தலா சிறிதளவு

கடுகு - 1 ஸ்பூன்



செய்முறை:



அரிசியை சிறிது உப்பு சேர்த்து உதிராக வடித்து வைக்கவும்.

கத்தரிக்காய்களை மெல்லியதாக நீளவாக்கில் நறுக்குங்கள்.



அரைக்கக் கொடுத்துள்ள பொருட்களை ஒன்றாக அரைத்தெடுங்கள்.



நெய்யைக் காயவைத்து கடுகு தாளித்து, மஞ்சள்தூளையும் கத்தரிக்காயையும் சேருங்கள்.





5 நிமிடம் வதக்கிய பிறகு, அரைத்த விழுது, உப்பு சேர்த்து பச்சை வாசனை போக வதக்கி, சாதத்தை சேர்த்து கிளறுங்கள்.



சுவைாயன கத்தரிக்காய் சாதம் ரெடி