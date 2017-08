செய்திகள் >>> தமிழகம் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி மர்மகாய்ச்சல் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி First Published : Monday , 21st August 2017 10:48:55 AM

Last Updated : Monday , 21st August 2017 10:48:55 AM First Published : Monday , 21st August 2017 10:48:55 AMLast Updated : Monday , 21st August 2017 10:48:55 AM







காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.



தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.



தொடர்ந்து டெங்கு பாதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னையில் ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை, எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைகளில் செயல்பட்டு வரும் காய்ச்சல் வார்டு பிரிவில் 100–க்கும் மேற்பட்டவர்கள் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.





இந்தநிலையில், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய மேம்பாட்டு கழகத்தின் செயலாளர் குமார் ஜெயந்த் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் தொடர் சிகிச்சை எடுத்து வந்தார்.



ஆனால் சிகிச்சை பலன் அளிக்காததால் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு நேற்று மாலை குமார் ஜெயந்த் அழைத்து வரப்பட்டு கட்டணம் செலுத்தி சிகிச்சை பெறும் அறையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.



அங்கு அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவரது ரத்த மாதிரிகள் எடுத்து ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. குமார் ஜெயந்துக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.



குமார் ஜெயந்துக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ளதா? என்று மருத்துவமனை தரப்பில் கேட்டபோது, குமார் ஜெயந்த்துக்கு ரத்தத்தில் அணுக்கள் அளவு குறையவில்லை.



அவர் சாதாரண வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு தான் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ஒரு சில தினங்களில் உடல்நலம் தேறி வீடு திரும்புவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.