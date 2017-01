என் தமிழ் சொந்தங்களிடம் நான் பகிரங்க மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்கிறேன்” -பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் ,Minister Pon Radhakrishnan issues apology to Tamils for not being able to hold Jallikattu Minister,Pon,Radhakrishnan,issues,apology,to,Tamils,for,not,being,able,to,hold,Jallikattu