எனது அப்பா மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை மன்னன் - நடிகர் சூரி First Published : Friday , 11th August 2017 10:55:54 AM

Last Updated : Friday , 11th August 2017 10:55:54 AM First Published : Friday , 11th August 2017 10:55:54 AMLast Updated : Friday , 11th August 2017 10:55:54 AM





என் காமெடிக்கு முன்னோடி என் அப்பாதான் என்று சென்னையில் பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில் சூரி தெரிவித்தார்.



'வெண்ணிலா கபடி குழு' படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கத் தொடங்கியதிலிருந்து இதுவரை தனியாக பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்ததில்லை நடிகர் சூரி.





பல்வேறு வெற்றியடைந்த படங்களில் தன்னுடைய நடிப்புக்கு கொடுத்த பாராட்டுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சென்னையில் பத்திரிகையாளர்களை சூரி. அப்போது அவர் பேசியதாவது:



1996-ம் ஆண்டு மதுரைக்கு அருகே உள்ள கிராமத்திலிருந்து சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் சென்னைக்கு வந்தேன். ஆனால் சென்னையில் தங்குவதற்கும், சாப்பிடுவதற்கும் பணம் தேவைப்பட்டது. ஆகையால் சினிமாவில் அரங்குகள் அமைக்கும் போது பெயின்ட் அடிக்கும் பணிக்குச் சென்றேன்.



அப்போது சென்னையில் நண்பர்களுடன் இணைந்து காமெடி நாடகங்கள் போடுவேன். வீரப்பன் கதையை மையமாக வைத்து நாடகம் போட்டதற்கு, அதைப் பார்த்த காவல்துறையினர் 400 ரூபாய் பரிசாக அளித்து பாராட்டினார்கள். 'காதல்', 'தீபாவளி' படங்களில் சில காட்சிகளில் நடித்தேன்.



அஜித் சாருடன் 'ஜி' படத்தில் ஒரு காட்சியில் வருவேன். 'தீபாவளி' படத்தில் உதவி இயக்குநராக இருந்த சுசீந்திரன் சார் 'வெண்ணிலா கபடி குழு' படம் இயக்கிய போது எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார்.



முதலில் சிறுவேடமாக இருந்ததை, பின்னர் சில காட்சிகள் இணைத்து பெரிய கதாபாத்திரமாக உருவாக்கினார். அப்படத்தில் வரும் புரோட்டா காமெடியால் இந்நிலைமைக்கு வந்துள்ளேன்.



எனக்கும், மனைவிக்கும் 'வெண்ணிலா கபடி குழு' படம் மிகவும் பிடிக்கும். என் குழந்தைகளுக்கு 'அரண்மனை 2' படத்தின் காமெடி மிகவும் பிடிக்கும். சமீபத்தில் வந்த புஷ்பா புருஷன் காமெடி, புரோட்டா காமெடியை பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டது. நயன்தாரா உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகைகளுடன் டூயட் பாட வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது.





ஆனால், அதற்கு அவர்கள் சம்மதிக்க வேண்டுமே. மற்றபடி எனக்கு நாயகனாக வேண்டும் என்ற எண்ணமெல்லாம் துளியுமில்லை. இன்னும் காமெடியனாக நிறைய படங்களில் நடிக்க வேண்டும் என்பது என் ஆசை. காமெடி வண்டியே நல்லபடியாக ஒடிக் கொண்டிருக்கிறது.



படப்பிடிப்பு தளத்தில் மட்டுமன்றி டப்பிங், மிக்ஸிங் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இடையே காமெடியை மெருகேற்றுவது என் பாணி. இப்போது சில நண்பர்கள் எனது காமெடி காட்சிகளுக்கு உதவுகிறார்கள். என் காமெடிக்கு முன்னோடி என்றால் என் அப்பாதான். அவரின் காமெடியில் இன்னும் 10 சதவீதத்தை கூட நான் சினிமாவில் செய்யவில்லை. அவர் அப்படியொரு காமெடி மன்னன்.



சினிமாவுக்கு வந்த காலத்தில் பசி கடுமையாக இருக்கும், பணம் இருக்காது. இப்போது ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் பணம் இருக்கிறது. ஆனால், இஷ்டப்பட்டதை சாப்பிட முடியவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு நடிகருக்கு உடம்பு மிகவும் முக்கியம்.



உடம்பை கட்டுக் கோப்பாக வைத்திருந்தால் மட்டுமே 10 ஆண்டுகளுக்கு நாயகனுக்கு நண்பனாக நடிக்க முடியும். உணவு கட்டுப்பாடு, உடற்பயிற்சி செய்து உடம்பை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்கிறேன். இவ்வாறு சூரி பேசினார்.